השילוב המופלא בין נתח טרי ומוקפד לבין דבש טהור ואיכותי, יביא אליכם לשולחן החג את הטעמים המיוחדים שילוו אתכם לאורך השנה כולה עם זיכרונות חגיגיים ומשפחתיים.

מצרכים: (ל-4 מנות)

• 1 ק"ג לחי בקר חתוך לקוביות

• 3 כפות שמן זית כתית מעולה יד מרדכי

• 3 כפות דבש טהור יד מרדכי

• 2 בצלים בינוניים קצוצים גס

• 3 גזרים קלופים וחתוכים לפרוסות

• 3 שיני שום כתושות

• 2 גבעולי סלרי קצוצים

• 1 כף רסק עגבניות

• 1 כף קמח או קונפלור (אופציונלי להסמכה)

• 2 כוסות יין אדום יבש

• 2 כוסות ציר בקר (או מים עם כפית אבקת מרק איכותית)

• 2 עלי דפנה

• 4–5 ענפי טימין טריים (או כפית יבשה)

• מלח ופלפל שחור גרוס לפי הטעם

הוראות הכנה:

1. מחממים סיר כבד (כמו סיר ברזל יצוק). או מחבת מתאימה רק לצורך "סגירת הבשר".

2. מתבלים את נתחי הלחי במלח ופלפל.

3. צורבים מכל הצדדים בשמן זית עד השחמה יפה. מוציאים מהסיר.

4. באותו סיר מטגנים על חום נמוך את הבצל, הגזר והסלרי עד לריכוך ושחרור המתיקות שבירקות.

5. מוסיפים את השום ורסק העגבניות, מערבבים דקה.

6. אם רוצים הסמכה, מוסיפים קמח ומערבבים היטב.

7. יוצקים יין אדום ומביאים לרתיחה, מגרדים את הקרקעית לשחרור טעמים.

8. מוסיפים את ציר הבקר, עלי הדפנה והטימין.

9. מחזירים את נתחי הלחי לסיר, מכסים ומבשלים על אש נמוכה מאוד כ־3–4 שעות, עד שהבשר רך מאוד. ניתן לבדוק במזלג.

10. ניתן לסנן את הירקות ולהגיש עם רוטב נקי ומצומצם או להגיש הכל ביחד.

11. מומלץ לצד פירה, אורז או אפילו פולנטה.