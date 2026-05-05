כיכר השבת
משבר האקלים

צו איסור פרסום: המוצר היומיומי שמעכשיו אסור לפרסם בבירה האירופית

אמסטרדם עושה היסטוריה והופכת לעיר הבירה הראשונה בעולם שאוסרת פרסום לבשר ודלקים במרחב הציבורי | המהלך הדרמטי, נכנס לתוקף בתחילת החודש (חדשות בעולם)

צו איסור פרסום (צילום: ד"ש)

החל מהחודש, המרחב הציבורי באמסטרדם נראה אחרת: פרסומות למכוניות בנזין, טיסות זולות והמבורגרים של רשתות מזון מהיר החלו להיעלם מתחנות האוטובוס ומלוחות המודעות. מועצת העיר אישרה את המהלך ברוב קולות, כחלק מאסטרטגיה רחבה להגיע לנייטרליות פחמנית עד שנת 2050 ולצמצם את צריכת הבשר בעיר בחצי.

ההחלטה אינה מקרית. תעשיית הבשר לבדה אחראית לכ-14-18% מכלל פליטות גזי החממה בעולם, ושריפת דלקים נחשבת למקור הזיהום המרכזי ביותר. פעילי סביבה בעיר משווים את המהלך למאבק בסיגריות: "לא ניתן לקיים מדיניות אקלים יעילה כשמוצרי דלק מקודמים בכל קרן רחוב", הסבירה פמקה סליגרס, ממובילות המאבק.

אמסטרדם אמנם מצטרפת לערים הולנדיות נוספות כמו האג ואוטרכט שכבר הגבילו פרסום דומה, אך היא עיר הבירה הראשונה בעולם שמטילה איסור גורף שכזה. למרות התנגדויות מצד תעשיית התיירות והפרסום, בתי המשפט כבר פסקו כי לרשויות מקומיות יש זכות חוקית להגביל פרסום מזהם לטובת הגנה על האקלים. כעת, בבירה ההולנדית מקווים שהצעד הנועז יהפוך למודל לחיקוי עבור ערים נוספות ברחבי הגלובוס.

אירופהבשרהמבורגרפרסומותטבעוניועידת האקלים

