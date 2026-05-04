ממכר: השילוב המנצח שיהפוך למסורת החדשה שלכם בל"ג בעומר

ל"ג בעומר תמיד נתפס אצלנו כשיא הקיץ, עם ריח של עשן וקרטיב כתום שנוזל על הידיים. אבל השנה, קמנו ליום חורפי. הקרטיבים הקפואים נשארים בפריזר, ואנחנו מחפשים משהו שיחמם לנו לא רק את הידיים, אלא גם את הלב. הכירו את "שיפודי הלהבה" - פירות טריים בצבעי אש שעוברים צלייה מהירה, מקבלים מעטפת קרמלית משגעת ומוגשים חמים ומנחמים. זה נראה כמו ארטיק, אבל הטעם? הרבה יותר עמוק, מתוק ומפנק (אוכל ומתכונים)

קרטיב אאוט - שיפודי פירות ממכרים (צילום: טלי בר)
מנות/יחידות10
זמן הכנה10 דק'
רמת קושיקל
פרווה

מצרכים

    (ל-10 שיפודים):

    הפירות (צבעי האש):

    • 1 אננס טרי, קלוף וחתוך לקוביות גדולות.
    • 3 אפרסקים מוצקים (או משמשים בעונה), חתוכים לרבעים.
    • 2 בננות בשלות אך יציבות, חתוכות לעיגולים עבים.

    המרינדה:

    • 3 כפות דבש איכותי.
    • 1 כפית שטוחה קינמון טחון.
    • כמה טיפות תמצית וניל איכותית.

    להגשה (השדרוג):

    • 100 גרם שוקולד מריר מומס (אפשר עם מעט שמן לקבלת מרקם חלק).

    הוראות הכנה:

    הכנת המרינדה: בקערה קטנה, מערבבים את הדבש, הקינמון ותמצית הווניל עד לקבלת נוזל אחיד.

    שיפוד הפירות: משחילים על שיפודי עץ את קוביות האננס, האפרסק והבננה לסירוגין. מומלץ להתחיל ולסיים בפרי יציב כמו אננס כדי שהשיפוד יחזיק מעמד.

    הברשה: בעזרת מברשת סיליקון, מורחים את המרינדה בנדיבות על כל צידי הפירות.

    הצלייה:

    בבית: מחממים מחבת פסים (גריל) על אש גבוהה. מניחים את השיפודים וצולים כ-2 דקות מכל צד, עד שמופיעים סימני צריבה והפירות מתחילים להתרכך ולהתקרמל.

    בשטח: מניחים את השיפודים על רשת הגריל מעל גחלים לוחשות (לא להבה ישירה מדי) למשך זמן קצר, רק עד להזהבה.

    הגשה: מזלפים מעל את השוקולד המומס בעוד השיפודים חמים ומגישים מיד.

    בתאבון!

