ממכר: השילוב המנצח שיהפוך למסורת החדשה שלכם בל"ג בעומר

מנות/יחידות10
זמן הכנה10 דק'
רמת קושיקל
פרווה
מצרכים
(ל-10 שיפודים):
הפירות (צבעי האש):
- 1 אננס טרי, קלוף וחתוך לקוביות גדולות.
- 3 אפרסקים מוצקים (או משמשים בעונה), חתוכים לרבעים.
- 2 בננות בשלות אך יציבות, חתוכות לעיגולים עבים.
המרינדה:
- 3 כפות דבש איכותי.
- 1 כפית שטוחה קינמון טחון.
- כמה טיפות תמצית וניל איכותית.
להגשה (השדרוג):
- 100 גרם שוקולד מריר מומס (אפשר עם מעט שמן לקבלת מרקם חלק).
הוראות הכנה:
הכנת המרינדה: בקערה קטנה, מערבבים את הדבש, הקינמון ותמצית הווניל עד לקבלת נוזל אחיד.
שיפוד הפירות: משחילים על שיפודי עץ את קוביות האננס, האפרסק והבננה לסירוגין. מומלץ להתחיל ולסיים בפרי יציב כמו אננס כדי שהשיפוד יחזיק מעמד.
הברשה: בעזרת מברשת סיליקון, מורחים את המרינדה בנדיבות על כל צידי הפירות.
הצלייה:
בבית: מחממים מחבת פסים (גריל) על אש גבוהה. מניחים את השיפודים וצולים כ-2 דקות מכל צד, עד שמופיעים סימני צריבה והפירות מתחילים להתרכך ולהתקרמל.
בשטח: מניחים את השיפודים על רשת הגריל מעל גחלים לוחשות (לא להבה ישירה מדי) למשך זמן קצר, רק עד להזהבה.
הגשה: מזלפים מעל את השוקולד המומס בעוד השיפודים חמים ומגישים מיד.
בתאבון!
