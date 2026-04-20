קמפיין הונאה ברשת

קיבלתם "מבצעי חג" והבטחה לפרס כספי גבוה? אתם צריכים להיזהר

מערך הסייבר הלאומי מעדכן כי קיבל דיווחים על קמפייני הונאה המתחזים למותגים מוכרים | במסגרת ההונאה מופצים "מבצעי חג" ושאלונים קצרים עם הבטחות לזכייה בסכומים גבוהים - אך בפועל מדובר באתרים מתחזים | כל מה שצריך לדעת (ברשת)

(צילום: מערך הסייבר הלאומי)

מערך הסייבר הלאומי מעדכן הבוקר (שני) כי קיבל דיווחים רבים על קמפייני הונאה המתחזים למותגים מוכרים כמו שופרסל, קפה גרג, תנובה ואחרים.

במסגרת ההונאה מופצים "מבצעי חג" ושאלונים קצרים עם הבטחות לזכייה בסכומים גבוהים - אך בפועל מדובר באתרים מתחזים שמטרתם לאסוף פרטים אישיים ולהפיץ את עצמם הלאה.

כך זה נראה:

  • הבטחה לפרס גבוה (אלפי שקלים)
  • שאלון קצר או "הגרלה"
  • דרישה לשיתוף הקישור ב-WhatsApp / Messenger
  • מעבר לאתר עם כתובת לא רשמית

מה חשוב לעשות:

  • לא להזין פרטים אישיים או פרטי אשראי
  • לא לשתף קישורים חשודים
  • להיכנס רק לאתרים או אפליקציות רשמיות

במערך הסייבר הלאומי מציינים עוד כי הקמפיינים האלה מתחלפים במהירות וצפויים להמשיך להופיע גם בימים הקרובים ומזכירים כי "אם זה נראה טוב מדי - זה כנראה פישינג".

הונאהפישינגמערך הסייבר הלאומי

