לפחות שישה אמריקנים נפצעו בתאונת מטוס במדינת הונדורס שבמרכז אמריקה. המטוס התרסק תוך כדי נחיתה בשדה התעופה הבינלאומי טונקונטין שבטגוסיגלפה, בירת המדינה.

מדובר במטוס מנהלים מדגם גולפסטרים G200, שהיה בטיסה פרטית ממדינת טקסס, והידרדר לתוך תעלה. כמות הנוסעים בו משתנה מדיווח לדיווח. הנתונים הסותרים שמספקות הרשויות נעים בין שישה לתשעה, אך לדברי בכיר במשטרה כל הנוסעים ניצלו, וחולצו מבין הריסותיו של המטוס.

VIDEO: Firefighters work at the site of a plane crash that injured six Americans after the aircraft skidded off the runway at the airport in Tegucigalpa, Honduras pic.twitter.com/itHH3VMY3e