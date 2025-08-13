נגמרו המשחקים: זה הדד-ליין שמדינות אירופה הציבו לאיראן

צרפת, גרמניה ובריטניה הודיעו לאו"ם כי הן מוכנות להפעיל מחדש את הסנקציות על איראן, במידה שהיא לא תחזור עד סוף החודש לשולחן המשא ומתן עם הקהילה הבינלאומית באשר לתוכנית הגרעין שלה. כך דווח הבוקר (רביעי) ב"פייננשל טיימס".

לפי הדיווח, שרי החוץ של שלוש המדינות הגישו מכתב לאו"ם ביממה האחרונה בו הביעו נכונות להטיל מחדש סנקציות שנקבעו בעבר אם איראן לא תשוב לשולחן המו"מ. בנוסף דווח כי שרי החוץ אמרו שהציעו לאיראן ארכה, כדי להימנע מהטלה אוטומטית של הסנקציות.

הדיווח מצטט מן המכתב שהגיע לידי מערכת העיתון: "הבהרנו לאיראן שאם היא לא תהיה מוכנה להגיע לפתרון דיפלומטי לפני סוף אוגוסט 2025, או לא תנצל את ההזדמנות להארכה שהצענו לה, אנו מוכנים להפעיל את מנגנון ה-snapback", כתבו שרי החוץ של מדינות ה-E3 במכתב ששלחו למזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש ולמועצת הביטחון.

לפי הדיווח, האיום מגיע לאחר שיחות "רציניות, גלויות ומפורטות" עם איראן באיסטנבול בחודש שעבר, הפגישה הראשונה שנערכה מאז המתקפות הישראליות והאמריקניות על אתרי הגרעין של איראן בחודש יוני.

כבר לפני כחודש הודיע שר החוץ הצרפתי כי במידה ואיראן לא תשב למשא ומתן ותגיע להסכם גרעין חדש, אזי יופעל "נשק יום הדין" של המערב - מנגנון הסנאפבק שהוכרז כבר בחתימה על הסכם הגרעין ב-2015.

מנגנון הסנאפבק יפעיל מחדש את מכלול הסנקציות שהיו בתוקף נגד איראן לפני הסכם הגרעין, ויטיל עליה מגבלות חמורות במגוון תחומים: