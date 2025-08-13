כיכר השבת
"כמו במלחמה"

"הבזקי אורות בשמיים": מה קרה הלילה בשמי טהראן?

הפרנויה באיראן בשיאה, ותושבים בטהראן דיווחו הלילה על ראיית "שובלים זוהרים בשמיים", דפוס דומה למה שנצפה במהלך 'מלחמת 12 הימים' | על פי דיווחים איראניים לא מאומתים, מדובר בשיגור טילים בליסטיים כחלק מניסוי טילים או מערכת הגנה חדשה, כאשר על פי הדיווחים התרגיל כשל (בעולם)

הבזקי הטילים בשמי טהרן הלילה (צילום: רשתות איראניות)

ב טרם התאוששו מהמכה הקשה שחטפו מישראל במהלך 'מלחמת 12 הימים', ומאז התברר כוחה של ישראל בחסדי שמיים, הפרנויה בקרב התושבים זינקה וכל פיצוץ או רעש חריג מסומן כ'פעולה של המוסד'.

תושבים בטהראן דיווחו הלילה על ראיית "שובלים זוהרים בשמיים", דפוס דומה למה שנצפה במהלך מלחמת 12 הימים. על פי הדיווחים, העצמים הזוהרים נראו מעל שמי אגם צ'יטגר שבצפון מערב טהראן.

על פי דיווחים איראניים לא מאומתים, מדובר בשיגור טילים בליסטיים כחלק מניסוי טילים או מערכת הגנה חדשה. על פי הדיווחים התרגיל כשל.

הפיצוצים אתמול באיראן (צילום: רשתות איראניות)
הפיצוצים אתמול באיראן (צילום: רשתות איראניות)

אמש דווח על פיצוץ אדיר התרחש בבסיס/מחסן נשק של משמרות המהפכה, בהרים סביב סאו־בלאג והשטגרד, בשעות הבוקר המוקדמות של יום שלישי. על פי הדיווחים, לאחר הפיצוץ הראשון אירעו מספר פיצוצים משנה, כך על פי דיווחים של עדי ראייה.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר