"הבזקי אורות בשמיים": מה קרה הלילה בשמי טהראן?

הבזקי הטילים בשמי טהרן הלילה ( צילום: רשתות איראניות )

באיראן טרם התאוששו מהמכה הקשה שחטפו מישראל במהלך 'מלחמת 12 הימים', ומאז התברר כוחה של ישראל בחסדי שמיים, הפרנויה בקרב התושבים זינקה וכל פיצוץ או רעש חריג מסומן כ'פעולה של המוסד'.

תושבים בטהראן דיווחו הלילה על ראיית "שובלים זוהרים בשמיים", דפוס דומה למה שנצפה במהלך מלחמת 12 הימים. על פי הדיווחים, העצמים הזוהרים נראו מעל שמי אגם צ'יטגר שבצפון מערב טהראן. על פי דיווחים איראניים לא מאומתים, מדובר בשיגור טילים בליסטיים כחלק מניסוי טילים או מערכת הגנה חדשה. על פי הדיווחים התרגיל כשל.

הפיצוצים אתמול באיראן ( צילום: רשתות איראניות )

אמש דווח על פיצוץ אדיר התרחש בבסיס/מחסן נשק של משמרות המהפכה, בהרים סביב סאו־בלאג והשטגרד, בשעות הבוקר המוקדמות של יום שלישי. על פי הדיווחים, לאחר הפיצוץ הראשון אירעו מספר פיצוצים משנה, כך על פי דיווחים של עדי ראייה.