סערה ברקים עזה שהכתה אתמול (שני) בעיר מאונט פלזנט שבדרום קרוליינה הביאה לרגע דרמטי במיוחד, שתועד כולו במצלמת הרכב של אחד משוטרי העיר.

בסרטון, שפורסם על ידי המשטרה המקומית, נראית הניידת נוסעת בכביש 17, בסמוך לשדרות שלמור, כאשר לפתע ברק עוצמתי מכה ישירות בעמוד חשמל. הפגיעה מלווה בהבזק אור מסנוור וברעש פיצוץ חזק, ולאחריה ניתן לראות עשן מתפזר מהמקום.

לדברי משטרת מאונט פלזנט, הפגיעה בעמוד גרמה לפיצוץ שגרר הפסקת חשמל נרחבת באזור. תשתיות החשמל שניזוקו הצריכו סגירה מוחלטת של כביש 17 לשני הכיוונים במשך כמה שעות, עד להשלמת עבודות התיקון והבטחת בטיחות הנסיעה. צוותי חירום וחשמלאים הוזעקו במהירות לאתר הפגיעה ופעלו להשבת אספקת החשמל.

למרבה המזל, אף אחד לא נפגע באירוע, אך במשטרה הדגישו כי מדובר בתזכורת מסוכנת לעוצמתם של אירועי מזג אוויר קיצוניים ולחשיבות הזהירות בזמן סופות רעמים.