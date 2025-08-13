בית כלא בדרום קוריאה ( צילום: שאטרסטוק )

האישה הראשונה לשעבר של קוריאה הדרומית, קים קיון הי, פתחה הבוקר (רביעי) את יומה הראשון בכלא סיאול נאמבו שבמערב הבירה, מתקן חדש יחסית שנחנך ב-2011 ומנוהל בידי סוהרת ראשית.

בכתבת 'רויטרס' שמתפרסמת היום, תוארו תנאי הכליאה המשפילים של אשת הנשיא לשעבר, אישה עשירה במיוחד שעשתה הון מאומנות והתרגלה לחיי פאר לצד בעלה הנשיא. השבוע, הורה בית המשפט לכלוא גם את אשת הנשיא יון סוק יאול, לאחר שתכנן הפיכה צבאית במדינתו ונכשל. לפי התיאור, האישה הראשונה לשעבר כלואה בתא יחיד, קטן ופשוט, ובו שולחן לשימוש כפינת עבודה ואכילה, מזרן על רצפת הבטון ושטח מוגבל לתנועה.

אשת הנשיא הקוריאני (בצד שמאל) בימים טובים יותר ( צילום: שאטרסטוק )

המקורבים לנושא מספרים כי אף שמדובר בדמות ציבורית בולטת, תנאי המאסר שלה כמעט זהים לאלו של כל אסיר אחר. עם זאת, ניתנו לה התאמות קלות: גישה נפרדת למקלחות, וזמן התאווררות יומי של שעה, למעט בימי ראשון, המתקיים בשעות שונות מיתר האסירים כדי למנוע מגע ישיר.

ארוחותיה אינן שונות מאלו של שאר הכלואים: אוכל קוריאני מסורתי שמוכן בעלות של כ־1,500 וון לארוחה - דולר אמריקני אחד בערך.

לפי 'רויטרס', ארוחת הבוקר שלה ביום הכליאה הראשון כללה טוסט עם ריבת תות, נקניקיות וסלט. עורך דינה סיפר כי קים לא אכלה מאז ערב קודם והגיעה למתקן במצב בריאותי ירוד.

השהות הנוכחית היא עבור קים חוויה חדשה לחלוטין, בניגוד לבעלה, הנשיא לשעבר יון סוק־יול, הכלוא בעצמו בתיק אחר לאחר שניסה להחיל משטר צבאי ונמצא במעצר זה כ-100 ימים.

המעצר של קים אושר בבית המשפט ביום שלישי בערב, לאחר שהפרקליטות טענה לחשש ממשי להשמדת ראיות. היא עצמה התנצלה בפני הציבור בשבוע שעבר על שגרמה לדאגה, ואמרה: "אני לא כלום".