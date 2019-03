השמאל האמריקני אבל על ההחלטה לנקות את טראמפ והוא מתקשה להתמודד עם התוצאה: לאחר חקירה ארוכה של כ-22 חודשים החליט התובע המיוחד של ארצות הברית - רוברט מילר, לא להגיש כתבי אישום כנגד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, בגין החשד על מעורבות רוסית בבחירות לארצות הברית שהתקיימו ב-2016.

כשהמנחה בערוץ MSNBC האמריקאי דיווחת על כך שטראמפ לא חשוד, היא נשנקה בבכי. אחת מגולשות הטוויטר העלתה לחשבון הפרטי שלה את הקטע שהמנחה נשנקת בבכי וזכתה לעשרות אלפי צפיות.

ככל הנראה, ברשת 'טוויטר' לא התחברו לפופולריות שהסרטון צבר, וטוויטר החליטה בצעד מפתיע להשעות מהטוויטר את בעלת החשבון.

כתוצאה מהחלטתה התמוהה של הנהלת טוויטר, הסרטון המדובר זכה כבר למעל מיליון וחצי צפיות ומאז הקטע מופץ בכל רחבי הרשת.

#Maddow either choking on kitty litter chunks or facing the hard cold reality she’s the worst journalist in television history. Always certain, but rarely right... #LifeIsJoyous pic.twitter.com/VCe9dwXp2y