יעד גולץ – האיש שמגדיר מחדש את עולם הנדל"ן

כצעד הבא, הקים יעד חברת שיווק נדלן שנותנת שירותי One Stop Shop ליזמי נדל"ן גוף שמלווה יזמים מהאיתור הראשוני של הקרקע, דרך התכנון, סקרי השוק, מציאת תמהיל הדירות המדויק ועד שיווק הדירות עצמן. "ראינו הכול – מהרעיון על הנייר ועד מסירת המפתח", הוא מספר. החברה צברה מאות יחידות דיור, ועם הזמן הבין יעד שהגיע הרגע להפסיק לעבוד בשביל יזמים אחרים – ולהפוך לאחד מהם.

במהלך שיווק מתחם התחדשות עירונית, הגיעה לידיו הצעה לבדוק פרויקט של יזם אחר קרוב ל-300 מטר מקו הים בקריית ים. יעד זיהה מיד משהו יוצא דופן: תכנון חדשני עם פוטנציאל לייצר ערך אמיתי למשקיעים. "ראיתי הזדמנות לבנות אג'נדה חדשה – משהו שעדיין לא עשו", הוא נזכר.

הוא ניגש ליזם, הציע לרכוש את העסקה ומשם, כנגד כל הסיכויים, יצא לדרך. החזון: דירות קטנות של 44 ו-55 מ"ר, במחירים שלא חצו את 750,000 ש"ח – "כמו בימים של קום המדינה". המהלך היה חריג, נתקל בהתנגדויות רבות, אך בסופו של דבר הצליח לאשר את התמהיל, להשיג את המימון, להתחיל בבנייה ולהשלים את הפרויקט.

התוצאה? הצלחה מסחררת. הדירות נחטפו, והפרויקט הפך לסמל של גישה שונה בשוק – נגישה יותר, אמיצה יותר, וממוקדת הזדמנויות אמיתיות למשקיע.

האג'נדה: נגד הזרם, בעד המשקיע

מהפרויקט הזה נולדה האג'נדה של יעד: להנגיש עסקאות נדל"ן מעולות במחירים הוגנים.

"המודל שלנו מאפשר לאנשים לרכוש דירה בישראל במחיר נמוך משמעותית מהשוק, ועדיין ליהנות מהפוטנציאל הכלכלי שלה", הוא מסביר.

האג'נדה הזו מחתרתית, שוברת מוסכמות, והולכת נגד הזרם – מייצגת אותו גם כאדם: לוחם, עקשן, ומי שמוכן להתעמת עם המערכת בשביל לייצר מציאות אחרת.

GOLTZ – Redefining Real Estate

החברה, הנושאת את שמו, פועלת על פי קוד ברור: קשר אישי ועמוק עם כל משקיע ורוכש כמו משפחה. "הלקוחות הם שותפים לדרך, חלק מההצלחה. ביחד אנחנו צבא וכצבא, אנחנו יכולים לכבוש כל פסגה", אומר יעד.

ההתמקדות היא בהתחדשות עירונית באזורים החמים בישראל מה שמאפשר לייצר פרויקטים במיקומים בעלי פוטנציאל עליית ערך משמעותי.

להוביל את שוק ההשקעות בנדל"ן בישראל לא להיות חלק מהשוק, אלא לשלוט בו.

לייצר דירות מוזלות שיגשימו חלומות.

להצמיח את ציבור המשקיעים כך שיגיע לעצמאות ורווחה כלכלית.

לשכפל את המודל המנצח הזה גם לשווקים בינלאומיים.

כדי להבין את היזם, צריך להבין את הילד שהיה: גדל בבית פשוט, ללא אמצעים. "החוסר הזה בונה בך אינסטינקט – להשיג מה שאין לך".

אביו, אבי גולץ ז"ל, היה שחקן כדורסל, ויעד הלך בעקבותיו. הכדורסל לימד אותו שהצלחה נבנית במגרש האימונים – בשעות הקטנות של הלילה, כשהוא לבד עם הכדור, הזיעה זמזום הפרוז'קטור

אובדן אביו ושבירת התא המשפחתי חישלו אותו. "לא ניתן לשבור אותי", הוא אומר. "אתה יכול להזיק לי, להכאיב לי – אבל אני תמיד אקום. בכל פעם שחשבו שנקברתי – זה היה רק הזרע שממנו צמחתי מחדש".

המסר שלו פשוט:

"כדי להשיג משהו שאין לך – אתה צריך לעשות משהו שלא עשית מעולם."

וזה בדיוק מה ש-GOLTZ עושה – כל יום, בכל פרויקט, עבור כל משקיע.

מספר טלפון של העסק: 04-3730500

