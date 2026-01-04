קבוצת ציפחה חושפת לוגו חדש ומיתוג מחודש לאחר כ־30 שנה 

קבוצת ציפחה, מחברות היזמות והבנייה הוותיקות והמבוססות בישראל, מציגה לוגו חדש ושפה מיתוגית עדכנית, לראשונה מאז שחשפה את הלוגו הראשון בשנת 1994. המהלך מסמן שלב משמעותי בהתפתחות החברה, המשקף צמיחה מואצת, התחדשות חברתית, התרחבות פעילותה והעמקת מחויבותה לבנייה איכותית, חדשנית ומותאמת לכלל המגזרים בחברה הישראלית.

הלוגו החדש עוצב על ידי משרד המיתוג RIVKA YABROV ונבנה מתוך תפיסה אסטרטגית רחבה. על פי מסמך המיתוג, המטרה היא חידוש הסמליל לשפה עדכנית, יצירת זהות גרפית אחידה, קליטה וזכירה, ושמירה על מיצוב בולט ואלגנטי בשוק הנדל״ן הישראלי , כיאה לחברה ותיקה ועדכנית כאחד.

בלב המיתוג החדש עומדות שלוש מילים המופיעות כסיגנון רעיוני של הלוגו: חזון, בנייה, קהילה. שלוש מילים אלו אינן סיסמה שיווקית, אלא ביטוי מזוקק ל'אני מאמין' של ציפחה מאז הקמתה.

באירוע החשיפה אמר יו"ר ציפחה שלום וסרטייל כי "החזון של החברה הוא חזון גדול של יישוב ובניית הארץ, ראייה ארוכת טווח של פיתוח מרחבי מגורים איכותיים וברי קיימא בישראל עד הקמת קהילה איכותית באותו מרחב מגורים. הבנייה נתפסת כשליחות מקצועית ולאומית, המשלבת חדשנות הנדסית, סטנדרטים מתקדמים ותכנון קפדני. בניית הקהילה היא התוצאה והיעד הסופי, יצירת שכונות חזקות, מגובשות ומגוונות, המעניקות לדיירים איכות חיים, תחושת שייכות ושקט נפשי."

הלוגו החדש נשען על צורות גאומטריות מדורגות המזכירות שכבות בנייה, קומות ומפלסים, לצד השראות מעולם הצומח והטבע. הבחירה הזו אינה מקרית. היא מבטאת תהליך מתמשך של התפתחות, יציבות ונסיקה, בדיוק כפי שהחברה רואה את תפקידה בבניית מרחבי חיים שלמים, הכוללים ומאפשרים הקמת מוסדות חינוך, תעסוקה, גנים ומתקנים. במסמך ההשראה מודגשים ערכים כמו משפחה, קהילה, אחריות, אמינות ושקט נפשי, כבסיס לפעילות החברה בהקמת שכונות ומתחמי מגורים .

בשנים האחרונות חווה ציפחה תנופת עשייה חסרת תקדים. החברה חברה לפרויקטים משותפים עם חברת רוטשטיין נדל״ן הבורסאית, במסגרת מיזמים רחבי היקף בכרמי הנדיב, אשדוד, בית שמש ולוד. מדובר במגה פרויקטים הכוללים מאות ואלפי יחידות דיור, המיועדות לציבור הדתי לאומי, החרדי ולציבור הכללי כאחד, תוך תכנון קפדני של סביבת מגורים קהילתית הולמת, נוחה ומודרנית.

במקביל, החברה נמצאת בתנופת התרחבות נוספת, עם פרויקטים חדשים הנמצאים בשלבי תכנון וביצוע בערים כמו עפולה, רכסים ויישובים נוספים, שחלקם צפויים לצאת לשיווק במהלך השנה הקרובה.

המיתוג החדש אינו מהלך קוסמטי בלבד, אלא ביטוי לשינוי עומק. ציפחה מקפידה לשלב בפרויקטים שלה את הסטנדרטים החדשניים ביותר בענף, החל ממערכות חשמל מתקדמות, דרך מערכות בית חכם המאושרות על ידי מכון צומת, המאפשרות שימוש מלא ובטוח גם לקהל הדתי והמסורתי, ועד תהליכי שירות מתקדמים כמו חתימות דיגיטליות וניהול חכם של חוויית הלקוח.

מנכ"ל ציפחה שמואל שלזינגר מדגיש כי: "הלוגו החדש שומר על תחושת היציבות והמוניטין שציפחה בנתה לאורך עשרות שנים, אך בו זמנית מביט קדימה. הוא משדר מקצועיות, אחריות כוללת וחשיבה ארוכת טווח, וממקם את החברה בחזית הבנייה והיזמות בישראל, כמי שבונה לא רק דירות, אלא קהילות ועתיד משותף".