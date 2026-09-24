כיכר לשבת חג סוכות • הרה"ר הגאון רבי דוד לאו עם לשולחן החג מחפשים דבר תורה לשולחן החג? הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו מתארח ב"כיכר השבת" ומגיש וורט קצר לחג סוכות • צפו (כיכר לשבת)