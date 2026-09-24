כיכר לשבת חג סוכות • הרה"ר הגאון רבי דוד לאו עם לשולחן החג מחפשים דבר תורה לשולחן החג? הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו מתארח ב"כיכר השבת" ומגיש וורט קצר לחג סוכות • צפו (כיכר לשבת) כהכיכר השבת13:12 צפו בוורט המלא10100:00/9:20צפו בוורט המלא הרב דוד לאוכיכר לשבתהרב הראשי 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:שבת שובה • הרה"ר הגאון רבי דוד לאו עם וורט על הפרשהכיכר השבת|17.09.26"אלול-קאסט" עם הרב דוד לאו | מה כל-כך 'נורא' בימים הנוראים ואיך מסתדרים עם התפילות הארוכות?כיכר השבת|10.09.26מבט על ראש השנה: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפוכיכר השבת|10.09.26אולי גם יעניין אותך:הרה"ר הגאון רבי דוד לאו בשיחה מיוחדת לראש השנה | צפוכיכר השבת|10.09.26מבט על פרשות ניצבים וילך: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפוכיכר השבת|03.09.26פרשת נצבים וילך • הרה"ר הגאון רבי דוד לאו עם וורט על הפרשהכיכר השבת|03.09.26
0 תגובות