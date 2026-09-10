כיכר לחג הרה"ר הגאון רבי דוד לאו בשיחה מיוחדת לראש השנה | צפו מחפשים דבר תורה לשולחן ראש השנה? הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו מתארח ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר לשלוחן החג • צפו (כיכר לשבת) כהכיכר השבת07:54 צפו בשיחה המלאה10100:00/7:55צפו בשיחה המלאה פרשת נצבים וילך • הרה"ר הגאון רבי דוד לאו עם וורט על הפרשהכיכר השבת|03.09.26מבט על פרשות ניצבים וילך: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפוכיכר השבת|03.09.26 הרב דוד לאוכיכר לשבתהרב הראשי 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:מבט על פרשת כי תבוא: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפוכיכר השבת|27.08.26מבט על פרשת כי תצא: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפוכיכר השבת|20.08.26פרשת כי תצא • הרה"ר הגאון רבי דוד לאו עם וורט על הפרשהכיכר השבת|20.08.26אולי גם יעניין אותך:הראשל"צ הגר"ש עמאר בשיחת התעוררות לחודש אלול: "פחדו מבטל כל הפחדים"כיכר השבת|14.08.26מבט על פרשת שופטים: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפוכיכר השבת|13.08.26פרשת שופטים • הרה"ר הגאון רבי דוד לאו עם וורט על הפרשהכיכר השבת|13.08.26
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