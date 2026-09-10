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כיכר לחג

הרה"ר הגאון רבי דוד לאו בשיחה מיוחדת לראש השנה | צפו

מחפשים דבר תורה לשולחן ראש השנה?  הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו מתארח ב"כיכר השבת" ומגיש דבר תורה קצר לשלוחן החג • צפו (כיכר לשבת)

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הרב דוד לאוכיכר לשבתהרב הראשי

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