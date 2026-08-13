מעשה רקם מבט על פרשת שופטים: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפו פרשת שופטים - הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר, בפינה שבועית באתר "כיכר השבת" עם זווית מיוחדת על פרשת השבוע • צפו (יהדות) כהכיכר השבתל' באב | 13.08.26 מבט על פרשת שופטים: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר - צילום: רן אליהו10100:00/6:02מבט על פרשת שופטים: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר (צילום: רן אליהו) הרב הראשיהרב קלמן ברמעשה רקםפרשת שופטים 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:צבי יחזקאלי בפינה מיוחדת לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26פרשת 'כי תבוא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|27.08.26במרוקאית ובעברית: הרב מיכאל שושן עם וורט לפרשת כי תבוא • צפוכיכר השבת|27.08.26אולי גם יעניין אותך:הרב שלמה זביחי בפרסית על פרשת 'כי תבוא' • צפו כיכר השבת|27.08.26פינתו של הרב יעקב גלויברמן: אין רע יורד מלמעלה | צפו הרב יעקב גלויברמן|27.08.26פרשת 'כי תצא' עם שוקי סלומון והרב ישי וליס • צפוכיכר השבת|20.08.26
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