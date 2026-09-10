מעשה רקם מבט על ראש השנה: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר • צפו ראש השנה - הרב הראשי לישראל הגאון רבי קלמן בר, בפינה שבועית באתר "כיכר השבת" עם זווית מיוחדת • צפו (ימי סליחות) כהכיכר השבת15:57 מבט על ראש השנה: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר - צילום: רן אליהו10100:00/7:58מבט על ראש השנה: הרב הראשי הגאון רבי קלמן בר (צילום: רן אליהו) הרב הראשיראש השנההרב קלמן ברמעשה רקם 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובה תוכן שאסור לפספס:הבאנו אור חג לכל פינה: הראשון לציון בביקור מרגש בבתי הכלאחזקי שטרן|16:02איסור הכנה: הפתרון לחימום האוכל לסעודת הלילה השני • צפוהרב יעקב סיני|16:00המגיד הליטאי הרב ברוך רוזנבלום בשיעור לראש השנה • צפוכיכר השבת|15:54אולי גם יעניין אותך:"מזונותיו של אדם קצובים": המרדף הנואש בעקבות המזרן דני שפיץ|13:38על חטא שחטאנו לפניך בשפיכת דמם של אנשי ציבור // עו"ד יוסי ויצמןיוסף ויצמן, עו"ד|13:10בשביל תרומה של מיליוני דולרים: הגרש״ב סורוצקין צפוי לשהות באומן בחגקובי ישראל|09.09.26
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