תסתכלו על התמונה: שינוי קטן בארון שעושה הבדל עצום

הפתרון הוא להפוך את העומק לנגיש ( צילום: באדיבות המצלם )

אתם פותחים את הארון כדי להוציא מגבת נקייה. בדרך נופלת חבילת מצעים, מאחוריה מתגלה שקית עם בגדי חורף מלפני שנתיים, ובסוף המגבת נמצאת דווקא בתחתית הערימה. חמש דקות אחר כך אתם סוגרים את הדלת, דוחפים פנימה את מה שנפל ומבטיחים לעצמכם שבשבוע הבא תסדרו את הארון כמו שצריך.

הרי בשביל זה קנינו ארון גדול, לא? שיהיה מקום להכול. אלא שלפעמים דווקא הארון הגדול הוא חלק מהבעיה. לא בגלל שיש בו יותר מדי מקום, אלא בגלל האופן שבו המקום הזה מחולק. עומק לא מתאים, מדפים גבוהים מדי וחללים גדולים בלי הפרדה יכולים להפוך גם ארון יקר ומרשים למקום שבו חפצים נעלמים. והפתרון, למרבה השמחה, לא מחייב להזמין נגר. הצד הפחות מוכר של נייר הכסף: ממה כדאי להיזהר? טובה אור | 18.10.26 המחבת עלתה באש? הטעות שעלולה לשרוף לכם את הבית טובה אור | 09:16 הבעיה הראשונה: המדף שבולע את כל מה שמניחים עליו בארונות עמוקים יש תופעה מוכרת: החפצים שנמצאים מלפנים מסתירים את אלה שמאחור. בהתחלה מסדרים שתי שורות של מגבות או בגדים מקופלים, אבל אחרי כמה שימושים השורה האחורית נשכחת. כשצריך משהו שנמצא בעומק, שולפים את מה שמלפנים, הערימות זזות והסדר מתפרק. הפתרון הוא להפוך את העומק לנגיש. במקום לסדר בגדים או פריטים קטנים בשתי שורות על מדף עמוק, אפשר להכניס סלסילה מלבנית או קופסה נשלפת שמתאימה למידות המדף. כך, כשרוצים להגיע לחפץ שנמצא מאחור, מושכים את הסלסילה ורואים את כל התכולה בבת אחת. חשוב לבחור סלסילה שאיננה עמוסה מדי, עם ידית נוחה, ולוודא שהיא נשלפת בלי להיתקע בדלתות או בצירים. בארון בגדים, לעומת זאת, לא כל דבר צריך סלסילה. חולצות ומכנסיים בשימוש יומיומי יהיו נוחים יותר במגירה או על מדף רדוד ונגיש. סלסילות מתאימות במיוחד לפריטים קטנים, לצעיפים, לכובעים ולמלאי שאיננו בשימוש רציף.

הפתרון הוא להפוך את העומק לנגיש ( צילום: באדיבות המצלם )

המדף הגבוה שגורם לנו לשכוח מה יש בבית

יש מדפים שמגיעים אליהם רק עם כיסא. בדרך כלל אנחנו מניחים בהם את מה שלא צריך עכשיו: שמיכות עבות, מזוודות, בגדים לעונה הבאה.

עד כאן הכול הגיוני. הבעיה מתחילה כשגם פריטים שנמצאים בשימוש קבוע מגיעים לשם, פשוט מפני שלא נשאר להם מקום אחר.

כל פעם שצריך אותם, מתחיל מבצע חילוץ קטן. ולא תמיד יש כוח למבצע כזה.

כאן כדאי לחלק את הארון לפי תדירות השימוש, ולא לפי השאלה איפה החפץ מצליח להיכנס.

המדפים שבין גובה המותניים לגובה הכתפיים הם בדרך כלל הנוחים ביותר למבוגר. שם כדאי לשמור את הפריטים שנשלפים מדי יום. מדפים נמוכים יותר יכולים להתאים לפריטים כבדים יחסית, ומדפים גבוהים לאחסון עונתי וקל משקל.

בבית עם ילדים יש עוד כלל חשוב: חפצים שהילדים אמורים לקחת ולהחזיר בעצמם צריכים להיות בגובה שמתאים להם, בלי טיפוס על מדפים או כיסאות.

החלל הגדול שנראה מצוין בחנות

ארונות רבים מגיעים עם מרווחים גדולים בין המדפים. בתצוגה זה נראה מרווח ומרשים. בבית, אחרי שמכניסים ערימות בגדים, מתברר שהחלל הגבוה מזמין אותנו להמשיך לערום.

ואז מגיע הרגע שבו רוצים להוציא דווקא את החולצה השלישית מלמטה.

במקום להעמיס ערימה גבוהה אחת, כדאי לבדוק אם אפשר להוסיף מדף נוסף. בארונות עם חורים מוכנים לתומכי מדפים, זו לפעמים פעולה פשוטה יחסית, בתנאי שמשתמשים במדף ובתומכים שמתאימים לעומס.

אם אין אפשרות להוסיף מדף, אפשר להשתמש במתקן חלוקה יציב המיועד לארונות. אבל חשוב לא להפוך את המדף למגדל של מתקנים וקופסאות. המטרה היא להגיע לחפצים בקלות, לא לבנות בתוך הארון עוד ארון.

כדאי גם להשאיר מעט מרווח מעל הערימות. כשכל מדף מלא עד הסנטימטר האחרון, אפילו הכנסת מגבת נקייה הופכת למשימה.

חלוקה נוספת ( צילום: באדיבות המצלם )

בארון הילדים, הסדר צריך להתאים למי שמשתמש בו

יש משהו משעשע בארון ילדים שמסודר לפי הסטנדרטים של מבוגרים: הכול מקופל לפי צבעים, הגרביים מסודרים בזוגות, וכל סט מונח בדיוק במקומו – ואז מגיע ילד בן חמש ומחפש את החולצה עם הפסים.

אם אנחנו רוצים שהילדים יוכלו להתלבש ולהחזיר בגדים בעצמם, החלוקה צריכה להיות פשוטה מספיק בשבילם.

במקום מדף עמוק עם ארבע ערימות צפופות, אפשר להקדיש מגירה אחת לחולצות, אחת למכנסיים וסלסילה לגרביים. לילדים צעירים אפשר להוסיף סימון קטן עם ציור או תמונה של סוג הבגד.

עדיף גם לאחסן את הבגדים שהם לובשים עכשיו בנפרד מבגדים שעדיין גדולים עליהם או כאלה שמחכים לאח הבא. אחרת, בכל בוקר צריך למיין מחדש את כל תכולת הארון.

וכשיש כמה ילדים שחולקים ארון, חלוקה ברורה לפי ילד או לפי סוג פריט יכולה למנוע את החיפוש היומי אחרי הבגד שנעלם דווקא כשההסעה כבר בחוץ.

לפני שקונים עוד קופסאות, כדאי לעשות בדיקה אחת

לא כל בעיית אחסון נפתרת בקניית אביזרי ארגון. לפעמים אנחנו קונים עוד ועוד סלסילות, אבל הן רק מסתירות את העובדה שהארון עמוס מדי או שהחלוקה שלו לא מתאימה.

לפני שמוציאים כסף, בחרו מדף אחד שמעצבן אתכם במיוחד. הוציאו ממנו את התכולה והניחו על המיטה או על השולחן.

עכשיו בדקו שלושה דברים: מה באמת נמצא בשימוש, מה צריך להיות במקום נגיש יותר, ומה בכלל לא שייך למדף הזה.

רק אחרי שמחזירים את הדברים למקומם החדש אפשר לדעת אם חסר מדף, מגירה או סלסילה. כך גם אפשר למדוד את החלל המדויק ולא לקנות קופסאות יפות שמגלים בבית שהן לא נכנסות.

ועוד פרט חשוב: ארונות גבוהים, ובמיוחד ארונות שילדים עלולים לטפס עליהם, צריכים להיות מקובעים לקיר בהתאם להוראות היצרן. מגירות פתוחות ומדפים יכולים להפוך לנקודות טיפוס, ולכן נגישות לילדים איננה תחליף לקיבוע בטיחותי.

הסוד הוא לא כמה נכנס, אלא כמה קל להוציא ולהחזיר

יש דרך פשוטה לבדוק אם הארון שלכם מתוכנן נכון: הוציאו פריט שנמצא בשימוש יומיומי, ואז נסו להחזיר אותו למקום ביד אחת.

אם צריך להרים ערימה, להזיז שלוש קופסאות או לדחוף את הדלת כדי שתיסגר, כנראה שהאחסון דורש יותר מדי מאמץ.

ארון מסודר באמת הוא לא זה שנראה מושלם ביום שסידרנו אותו. הוא זה שגם ביום חמישי עמוס, כשהילדים מחפשים בגדים והכביסה מחכה לקיפול, עדיין אפשר להשתמש בו בלי לפרק חצי מהתכולה.

כי בסופו של דבר, לא קנינו ארון כדי שיהיה לנו עוד מקום לסדר. קנינו אותו כדי שיהיה לנו פחות מה לסדר.