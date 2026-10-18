נייר הכסף התמים: הטעות שאנחנו עושים כמעט בכל מטבח

תבנית תפוחי אדמה שנשארה משבת, חצי לימון שלא השתמשנו בו, חתיכת עוגה או שאריות מארוחת הערב. היד כבר נשלחת למגירת נייר הכסף. עוטפים, מהדקים מסביב ומכניסים למקרר.

מה כבר יכול להשתבש? הרי נייר אלומיניום נמצא כמעט בכל מטבח. אנחנו משתמשים בו לאפייה, לצלייה ולעטיפת מזון כבר שנים, והוא עושה את העבודה מצוין.

אלא שיש הבדל בין שימוש בנייר כסף בזמן הבישול לבין אחסון מזון בתוכו, ויש מאכלים שדווקא איתם כדאי להיזהר.

הבעיה מתחילה דווקא עם העגבנייה והלימון

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נייר כסף עשוי מאלומיניום, וכשהוא בא במגע ממושך עם מזונות חומציים או מלוחים, עלולה להתרחש תגובה שמגבירה את מעבר האלומיניום למזון.

רוטב עגבניות, מיץ לימון, מאכלים עם חומץ או מזון מלוח במיוחד הם דוגמאות למקרים שבהם המגע הישיר פחות מומלץ, בעיקר כשהאוכל נשמר כך לאורך זמן.

לפעמים אפשר אפילו להבחין בסימנים קטנים על נייר הכסף, כמו שינוי צבע או נקודות שנראות כאילו המתכת נפגעה.

זה לא אומר שכל מאכל שנגע בנייר כסף הפך למסוכן. כמות האלומיניום שעוברת למזון תלויה בכמה גורמים, ובהם סוג המזון, משך המגע והטמפרטורה. אבל זו בהחלט סיבה לא להפוך את נייר הכסף לפתרון אחסון הקבוע של כל דבר במקרר.

אז במה כן כדאי לעטוף את האוכל?

אם נשאר סלט עגבניות, תבשיל עם רוטב לימוני או מאכל מתובל בחומץ, עדיף להעביר אותו לקופסת זכוכית או לכלי מתאים לאחסון מזון עם מכסה.

גם כשמדובר בשאריות של עוף, אורז או תפוחי אדמה, כדאי להקפיד על סגירה טובה. נייר כסף אינו בהכרח אטום לאוויר, במיוחד כשהוא רק מונח ברפיון מעל הצלחת. אחסון בכלי סגור מסייע לשמור על איכות המזון ולהגן עליו מזיהום ומריחות של מאכלים אחרים במקרר.

אבל אין צורך להיבהל מכל גליל נייר כסף במטבח. משרד החקלאות האמריקאי מתייחס לעטיפה בנייר אלומיניום כאחת הדרכים המקובלות לאחסון שאריות מזון. ההסתייגות החשובה היא לגבי מגע ישיר עם מאכלים חומציים או מלוחים, כפי שמבהיר המכון הגרמני להערכת סיכונים.

ומה לגבי אוכל שנשאר בחוץ?

כאן מסתתרת טעות נוספת, שאינה קשורה לנייר הכסף עצמו.

לפעמים עוטפים היטב תבנית עם שאריות ארוחה, משאירים אותה על השיש ומתכננים להכניס למקרר אחר כך. אלא שהעטיפה אינה מחליפה קירור.

לפי הנחיות משרד החקלאות האמריקאי, מזון מבושל שמצריך קירור צריך להיכנס למקרר בתוך שעתיים, ובמזג אוויר חם במיוחד, מעל 32 מעלות, בתוך שעה. שאריות מבושלות נשמרות בדרך כלל במקרר שלושה עד ארבעה ימים.

ובמקום להכניס סיר גדול ועמוק שיתקרר לאט, עדיף לחלק את האוכל למכלים קטנים ורדודים, כדי לזרז את הקירור.

לא צריך לזרוק את נייר הכסף

נייר אלומיניום עדיין שימושי מאוד במטבח. הוא מתאים למגוון שימושי אפייה ועטיפה, בהתאם להוראות היצרן ולסוג המזון.

אבל בפעם הבאה שתישאר חצי תבנית של דגים ברוטב עגבניות, או סלט עם הרבה לימון, אולי כדאי לעצור רגע לפני שתולשים עוד יריעה מהגליל.

לפעמים הקופסה הפשוטה עם המכסה היא דווקא הבחירה הטובה יותר.