"מתי הוא נהיה כזה ענק?": הטעות האופטית הכואבת בחזרה מהלידה

זה קרה ברגע שנכנסתי הביתה עם הסלקל. יוסי שלי, שרק לפני ארבעה ימים היה התינוק של הבית, הילד הקטן שאני מרימה על הידיים לכל מקום, עמד שם במסדרון. ופתאום, אחרי ימים שבהם העיניים שלי ראו רק תינוקות זערוריים במחלקת יולדות, הוא נראה לי ענק. כמעט חייל. פתאום הצעדים שלו בבית נשמעים לי כבדים, הקול שלו חזק מדי, והבגדים שלו נראים לי פתאום כמו של ילד גדול באמת. בלב שלי הרגשתי צביטה של מצפון: איך הילד בן השנתיים שלי הפך בלילה אחד למבוגר האחראי של הבית, ואיך זה שאני כבר לא מסוגלת להיות "רק בשבילו"?

האשליה האופטית של מחלקת יולדות

הבלבול הזה מתחיל עוד בבית החולים. כשאת מוקפת בתינוקות קטנטנים שעטופים בחיתול פלנל, המוח שלך שוכח איך נראה העולם האמיתי. כשאת חוזרת הביתה, הפרופורציות משתבשות. הילד שרק אתמול היה "התינוק שלי" נראה פתאום כמו מישהו שצריך לדעת להתאפק, להבין, לחכות. אנחנו שוכחות שרק לפני שבוע הוא היה המרכז המוחלט של היקום שלנו, ופתאום אנחנו מוצאות את עצמן מצפות ממנו לבגרות של ילד בן עשר.

בין תסכול למצפון: המלחמה שבלב

כאן נכנס הרגע הקשה באמת - רגע התסכול. התינוק בוכה, ואז גם ה"גדול" רוצה ידיים או שופך את המיץ על הרצפה, ופתאום עולה בנו כעס מוזר. "מה הוא רוצה? הוא הרי הגדול!", אנחנו חושבות, ומיד אחר כך מגיע המצפון ששורף את הלב. הרי רק לפני רגע הוא היה התינוק היחיד שלי, והנה אני כבר מאוכזבת ממנו כי הוא לא "מתחשב" בסיטואציה. התחושה הזו, שאני כבר לא מסוגלת להיות בשבילו ב-100% כמו פעם, יוצרת חלל כואב של בלבול: מי הוא בשבילי עכשיו? ומי אני בשבילו?

אז איך מחזירים את הקשר?

להסתכל על הידיים: כשאני מרגישה שאני מאבדת סבלנות כלפי ה"גדול", אני מסתכלת לו על כפות הידיים. הן עדיין קטנות, שמנמנות, עם גומות של תינוק. זה מזכיר לי שהוא עדיין קטן, שהוא לא באמת הפך למבוגר רק כי נולד לו אח.

הזמן של "לפני": פעם ביום, אני מניחה את התינוק (כן, גם אם הוא בוכה רגע) ומתיישבת על הרצפה עם הגדול. בלי הוראות, בלי "תיזהר עליו", פשוט להיות איתו בגובה העיניים. להזכיר לו ובעיקר לעצמי, שהוא עדיין התינוק שלי.

לדבר את הרגש: מותר להגיד "קשה לי לראות אותו ככה". מותר להרגיש את הצביטה הזו. כשאנחנו מבינות שזה בסך הכל עניין של פרופורציה משובשת שנוצרה בגלל ימי האשפוז, אנחנו יכולות להתחיל לתקן אותה בלב. תפתחי תמונות שלו משבוע שעבר הוא נראה שם קטן, נכון? הוא לא באמת השתנה, רק המבט שלך.

בסוף, התינוק החדש יגדל, והפרופורציות יחזרו למקום. אבל הילד ש"גדל לנו בבת אחת" צריך אותנו עכשיו יותר מתמיד, לא כי הוא גדול, אלא כי הוא מרגיש שהוא איבד את הממלכה שלו. הוא לא חייל והוא לא עוזר; הוא בסך הכל ילד קטן שמנסה להבין איך זה שפתאום מצפים ממנו להיות גדול, כשכל מה שהוא רוצה זה להיות שוב התינוק היחיד של אימא.