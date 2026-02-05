הוענקו פרסים לזוכות בתחרות מאמרי ההגות של מפעל הפיס 

במעמד חגיגי ומלא השראה הוענקו הפרסים ותעודות ההוקרה לזוכות בתחרות כתיבת מאמרי ההגות של מפעל הפיס בנושא 'שבע יפול וקם', שנבחרו על ידי חברות ועדת השיפוט של המיזם. באירוע השתתפו בכירי הנהלת מפעל הפיס וביניהם: מנכ"ל מפעל הפיס מר בני דרייפוס, הגב' דולין מלניק מנהלת אגף התרבות והגב' אורית עדין מנהלת פרויקטים במפעל הפיס.

האירוע שהתקיים בבית מפעל הפיס בתל אביב, נפתח בדברי ברכה של הר' יגאל רווח, יו"ר אפיקים

מנכ"ל מפעל הפיס, עו"ד בני דרייפוס, אמר בדבריו כי "העם שלנו שעבר נפילות רבות במהלך ההיסטוריה מוכיח את עצמו פעם אחר פעם ביכולות המופלאות שלו לקום ולנצח. החיבורים מוכיחים על הכוחות העצומים שניתנו לנו כפרט וכיחיד". עוד הוסיף ואמר: "מפעל הפיס גאה להיות חלק מהורדת המחשבה אל הכתב והפיכתה ליצירה מגובשת ומשפיעה ובכך להוסיף קומה נוספת של עשייה ורוח".

מנהלת אגף התרבות במפעל הפיס הגב' דולין מלניק, בירכה את הזוכות ואמרה: "מפעל הפיס גאה להוביל כבר במשך חמש עשרה שנה, את מיזם מאמרי ההגות. המאמרים היו מחכימים ומרגשים. אין ספק שמדובר במאמרים שמתאפיינים בכתיבה ברמה גבוהה ועמוקה ביותרומשתבחים עם השנים.

הגב' רוחמה זלושינסקי, ראש וועדת השיפוט של מאמרי ההגות, שהנחתה את האירוע ציינה בפתיחת דבריה את עובדת היות העם היהודי ככבשה אחת ובלתי מנוצחת בין שבעים זאבים תאבי טרף: "תמיד רואים תקומה גדולה לאחר שבר נורא. כי עם ישראל חי, קיים וקם".

כיבדו את האירוע חברות וועדת השיפוט הנכבדות: הגב' אסתר פרבשטיין, ד"ר חנה קטן, הרבנית טובה בורשטיין, הרבנית רעות לרר והגב' אסתר קווין, שסיפרו על תהליך בחירת המאמרים המאתגר עם עשרות החיבורים האיכותיים שנשלחו והעלו על נס את מפעל הפיס ששותפים למיזם החשוב והייחודי הזה.

הרבנית אסתר פרבשטיין, ריגשה את הזוכות והמשתתפות במילים חמות היוצאות מן הלב, סיפרה על העושר הרוחני בתוכן המאמרים והודתה על "הפעילות המיוחדת של מפעל הפיס עם ההזדמנות המיוחדת להכיר ערכים שמאחורי העשייה". גם ד"ר חנה קטן, שלחה את ברכתה והדגישה: "אנחנו בעצם עוברות את החיים בספירלה אנחנו לא סתם עולות אנחנו יורדות ועולות, ובעצם כל פעם בונות קומה חדשה של רוח ועומק לקהילה כולה.

בהמשך הערב נערך פאנל עם השופטות, על הנפילות והתקומות שחוו ואיך המאמרים חיברו אותן באופן אישי אליהן.

הגב' ג'ולי קופרשטיין שהייתה אורחת הכבוד של האירוע לאחר שבנה בר היה חטוף במשך חודשים ארוכים בעזה, והשתחרר בחג שמחת תורה האחרון, סיפרה על הכוחות המיוחדים שניתנו לה משמיים כדי לצלוח את התקופה הקשה והנוראית כל כך והעבירה בצורה חיה בדבריה המרגשים עד דמעות, את הרעיון של "שבע יפול וקם" במציאות חיינו מתוך השבר הנורא שחווינו כעם וכפרט במלחמה האחרונה.

הטקס ננעל עם הכרזת שמות הזוכות הנרגשות וחלוקת הפרסים והתעודות על ידי בכירי מפעל הפיס: המנכ"ל עו"ד בני דרייפוס, גב' הגב' דולין מלניק והגב' אורית עדין.

במקום הראשון זכתה הגב' ציפורה סולבייצ'יק, בפרס של 35,000 ₪ על חיבורה הייחודי בנושא: דמות ודיוקן.

אל המקום השני הגיעה הגב' שירית סדן, עם חיבורה העמוק: הקמת בית ומשפחה כדרך לקימה וצמיחה ממשבר, בפרס של 25,000 ₪.

ובמקום השלישי עם פרס של 15,000 ₪, זכתה הגב' מירי הופמן, על מאמרה המעשיר: כשכלה הבית ונבנה הלב.

בפרסי ההוקרה של חמשת המקומות הנוספים, זכו תמר אנגל, חוה זקס, יונתי רבקה מגיד, שרה שניידמן ומיכל זכות.