זכר לחורבן: האם יש חובה להשאיר אמה על אמה בלי טיח - בבית?

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני מנהגי אבלות על חורבן בית מקדשנו. רבותינו תקנו שבכל בית אדם משייר אמה על אמה, שיהיה מול הכניסה, בלי הצבע והטיח. השאלה היא מה רמת החובה על זה? צריך לדעת, בית שעושה את זה מובטח לו שלא יחרב, אבל מה ההלכה אומרת?

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