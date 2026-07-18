כיכר השבת
הלכה ב-60 שניות

זכר לחורבן: האם יש חובה להשאיר אמה על אמה בלי טיח - בבית? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: זכר לחורבן: האם יש חובה להשאיר אמה על אמה בלי טיח - בבית? • צפו (יהדות)

זכר לחורבן: האם יש חובה להשאיר אמה על אמה בלי טיח - בבית?
זכר לחורבן: האם יש חובה להשאיר אמה על אמה בלי טיח - בבית?| צילום: תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Arie Leib Abrams/Flash90

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני מנהגי אבלות על חורבן בית מקדשנו. רבותינו תקנו שבכל בית אדם משייר אמה על אמה, שיהיה מול הכניסה, בלי הצבע והטיח. השאלה היא מה רמת החובה על זה? צריך לדעת, בית שעושה את זה מובטח לו שלא יחרב, אבל מה ההלכה אומרת?

צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה

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הרב בנימין חותההלכה בשישים שניותחורבן הביתאבלותזכר לחורבן

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