הפודקאסט שיכין אתכם לתשעה באב "בין המצרים קאסט" | איך אפשר להתאבל על בית המקדש שמעולם לא ראינו? • צפו הרב ישראל גולדווסר, מרצה והיסטוריון חרדי, והרב נתי רוזנגרטן, התכנסו באולפן הפודקאסט של 'כיכר השבת' ל"בין המצרים קאסט" - הפודקאסט שיכין אתכם לתשעה באב | איך אפשר להרגיש אבל וחיסרון על בית המקדש שמעולם הוא לא היה לנו? וגם, שנאת חינם - האם הבעיה היא דווקא בשנאת חינם ומה עם שנאה שהיא לא בחינם? • צפו (כיכר הסכתים)