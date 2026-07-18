"בין המצרים קאסט" עם הרב ישראל גולדווסר והרב נתי רוזנגרטן
הרב ישראל גולדווסר, מרצה והיסטוריון חרדי וראש מרכז 'אור עולם' והרב נתי רוזנגרטן התכנסו באולפן הפודקאסט של 'כיכר השבת' ל"בין המצרים קאסט" - הפודקאסט שיכין אתכם לתשעה באב.
הפודקאסט נפתח עם סיפור מצמרר שהרב גולדווסר מביא כדי לפתוח את הלב לקראת ימי בין המצרים ולעורר את תחושת האבל על החורבן.
בין הנושאים שעלו לדיון בפודקאסט המרתק:
- איך בתוך השגרה העמוסה של היום־יום מצליחים לעצור ולהיכנס באמת לאווירת אבלות על בית המקדש?
- איך אפשר להתאבל על בית המקדש כשמעולם לא זכינו לראות אותו והאם אפשר להרגיש געגוע לדבר שלא היה חלק מהחיים שלנו?
- חורבן בית המקדש בגלל שנאת חינם: מה המשמעות של זה היום, ומה לגבי אנשים ששונאים "עם סיבה" ולא מתוך שנאה ללא הצדקה?
- השאלה הכואבת: איך ייתכן שאדם מתאבל על החורבן בתשעה באב, ולמחרת כבר נמצא בנתב"ג בדרך לחופשה - איך מיישבים בין תחושת האבל לבין שגרת החיים?
במהלך הפודקאסט, הרב גולדווסר הביא מספר פריטים שניצלו מתקופת השואה ומשתף את הסיפורים המיוחדים והמרגשים שמאחוריהם.
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