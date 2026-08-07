כיכר השבת
הלכה ב-60 שניות

מצווה מהתורה: להעיר למצילים בבריכות שמשחקים בטלפון • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: מצווה מהתורה: להעיר למצילים בבריכות שמשחקים בטלפון • צפו (יהדות)

מצווה מהתורה: להעיר למצילים בבריכות שמשחקים בטלפון
מצווה מהתורה: להעיר למצילים בבריכות שמשחקים בטלפון| צילום: תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Yossi Aloni/Flash90

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: קריאה לציבור להתעורר, במשהו שהוא הרבה יותר מהלכה. שימו לב בכל הבריכות, יש תופעה קשה מאוד, של מצילים שמשחקים בטלפון. השם ירחם ויציל. אם כולנו נעיר למציל, שיכול לקרות אסון חלילה, נוכל להביא את הפתרון מהעם, וזו מצווה מהתורה.

צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה

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