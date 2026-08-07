מצווה מהתורה: להעיר למצילים בבריכות שמשחקים בטלפון • צפו 

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: קריאה לציבור להתעורר, במשהו שהוא הרבה יותר מהלכה. שימו לב בכל הבריכות, יש תופעה קשה מאוד, של מצילים שמשחקים בטלפון. השם ירחם ויציל. אם כולנו נעיר למציל, שיכול לקרות אסון חלילה, נוכל להביא את הפתרון מהעם, וזו מצווה מהתורה.

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