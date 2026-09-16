 דלג לתוכן הראשי
הלכה ב-60 שניות

מה השיעור של מצוות האכילה בערב כיפור? • צפו

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: מה השיעור של מצוות האכילה בערב כיפור? • צפו (יהדות)

מה השיעור של מצוות האכילה בערב כיפור?
מה השיעור של מצוות האכילה בערב כיפור? (תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Jamal Awad/Flash90)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני אכילה בתשיעי. תשעה בתשרי, ערב כיפור, כל האוכל בתשיעי נחשב לו כאילו התענה תשיעי ועשירי. מצווה לאכול בכל התשיעי. כמה לאכול? כמה שיותר. מה המינימום? על פי הפשט, אוכל ככותבת, 43 גרם, בכדי אכילת פרס, בין 2 ל-4 דקו. לפי הסוד צריך לאכול פי 2 ממה שרגיל לאכול כל יום.

צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה

עוד באותו נושא
יום כיפורהרב בנימין חותההלכה בשישים שניותערב יום כיפור

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בהלכה בשישים שניות:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר