מה השיעור של מצוות האכילה בערב כיפור? ( תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Jamal Awad/Flash90 )

מה השיעור של מצוות האכילה בערב כיפור? - תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Jamal Awad/Flash90

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני אכילה בתשיעי. תשעה בתשרי, ערב כיפור, כל האוכל בתשיעי נחשב לו כאילו התענה תשיעי ועשירי. מצווה לאכול בכל התשיעי. כמה לאכול? כמה שיותר. מה המינימום? על פי הפשט, אוכל ככותבת, 43 גרם, בכדי אכילת פרס, בין 2 ל-4 דקו. לפי הסוד צריך לאכול פי 2 ממה שרגיל לאכול כל יום.

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