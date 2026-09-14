"התרנגול ילך לשחיטה - ואני"? זהירות בנוסח הכפרות • צפו 

"התרנגול ילך לשחיטה - ואני"? זהירות בנוסח הכפרות (תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Chaim Goldberg/Flash90)
"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.
ובפינה היומית: הלכה בעניין מנהג הכפרות. לזכר לוקחים תרנגול ולנקבה לוקחים תרנגולת. בנוסח אומרים "זה חליפתי זה תמורתי זה כפרתי", ר"ת של שם קדוש. "התרנגול ילך לשחיטה - ואלך אני לחיים טובים ולשלום", כדי לא להצמיד את המילה "אני" למילה "לשחיטה".
צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה
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