מי שלא אוהב חלק מסימני ראש השנה, מה יעשה?

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה ממנהגי וסימני ראש השנה. כידוע, כל סימני ראש השנה, נפסק בשולחן ערוך, כדי שתהיה השפעה על המציאות שלנו כל השנה. מה קורה אדם שלא אוהב כמה דברים מהסימנים, יאכל בכוח? או מטעמי בריאות, אומר זה מסוכן לו, מה עושים?

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