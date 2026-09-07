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הלכה ב-60 שניות

מי שלא אוהב חלק מסימני ראש השנה, מה יעשה? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: מי שלא אוהב חלק מסימני ראש השנה, מה יעשה? • צפו (יהדות)

מי שלא אוהב חלק מסימני ראש השנה, מה יעשה?
מי שלא אוהב חלק מסימני ראש השנה, מה יעשה? (תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Nati Shohat/Flash90)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה ממנהגי וסימני ראש השנה. כידוע, כל סימני ראש השנה, נפסק בשולחן ערוך, כדי שתהיה השפעה על המציאות שלנו כל השנה. מה קורה אדם שלא אוהב כמה דברים מהסימנים, יאכל בכוח? או מטעמי בריאות, אומר זה מסוכן לו, מה עושים?

צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה

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