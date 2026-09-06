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הלכה ב-60 שניות

האם שני ימי ראש השנה זה 'יומא אריכתא'? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם שני ימי ראש השנה זה 'יומא אריכתא'? • צפו (יהדות)

האם שני ימי ראש השנה זה 'יומא אריכתא'?
האם שני ימי ראש השנה זה 'יומא אריכתא'? (תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Ayal Margolin/Flash90)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה יסודית מדיני ראש השנה, כידוע ראש השנה הם שני ימים טובים, ובשני ימים טובים אסור להכין מיום טוב אחד לחברו - קל וחומר השנה שיום טוב ראשון זה בשבת. השאלה היא האם זה נחשב יומא אריכתא - יום אחד ארוך או לא? ההלכה היא שכשאומרים יומא אריכתא זה רק להחמיר ולא להקל, ולכן מדליקים נרות בשני הלילות.

צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה

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