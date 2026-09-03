בעיצומם של ימי אלול, כשעשרות אלפי חסידי ברסלב מתכוננים לנסיעה הגדולה לאומן, מקבל עולם המוזיקה היהודית מתנה מיוחדת במינה: כוכב הזמר המזרחי אלירן דרעי משיק סינגל חדש וסוחף - 'רבינו קורא לנו'. השיר, שמגיע בדיוק לקראת ראש השנה הקרב ובא, מציע חוויה מוזיקלית אנרגטית המשלבת את ההתרגשות לקראת הקיבוץ באומן עם מעטפת צלילית קצבית וממכרת.

דרעי, שזכה לחשיפה רבה בטיקטוק וברשתות החברתיות בזכות הסגנון המזרחי הייחודי שלו, בחר להעניק לקהל יצירה שמדברת אל הלב ומכניסה ישירות לאווירת הנסיעה לאומן. השיר מתאר את כל מרכיבי החוויה - המזוודה, הטיסה, החברים, השמחה והאמונה שמלווים את עשרות האלפים בדרכם לציונו של רבי נחמן מברסלב.

הפזמון האנרגטי והקליט - 'עולים הלילה גבוה, הלב כבר על מאתיים, כל החבר'ה באוויר - ידיים לשמיים, עזבו ת'דאגות, הלילה לא עוצרים, רבנו קורא לנו - אנחנו כבר באים' - מייצג את הקו המוזיקלי שדרעי בחר: שיר שמח וקצבי שקל לשיר כבר מהשמיעה הראשונה. הבחירה במילים אלו אינה מקרית - זוהי תקופה שבה כל אחד מהנוסעים לאומן מרגיש את הקריאה הפנימית להגיע לציון, ודרעי מצליח להעביר את הרגש הזה דרך המוזיקה.

לצד השיר יוצא קליפ מושקע במיוחד, שמעניק לשיר חוויה צבעונית ושמחה. הקליפ מכניס את הצופים היישר לאווירת ההכנות והנסיעה לאומן, תוך יצירת אנרגיה חיובית שמדברת אל הלב. העיבוד המוזיקלי המושקע משלב בין צלילים מזרחיים לבין אנרגיה עכשווית, תוך שמירה על הקצב הסוחף שמאפיין את סגנונו של דרעי.

אחרי החשיפה שצבר דרעי בטיקטוק וברשתות החברתיות, הוא מגיע עכשיו עם הלהיט החדש שלו - שיר שמח, קצבי וממכר שצפוי ללוות את הנוסעים לאומן ולהפוך לאחד השירים המזוהים עם תקופת ראש השנה. הבחירה בז'אנר המזרחי והקצב האנרגטי מעניקים לשיר פוטנציאל להפוך ללהיט שישמע ברחבות, בטיסות ובכל מקום שבו מתכוננים לקראת הנסיעה הגדולה.

השיר 'רבינו קורא לנו' מצטרף לשורת הסינגלים שיצאו לאחרונה לקראת ראש השנה ואומן, אך בולט בסגנונו המזרחי הייחודי ובאנרגיה הצעירה שהוא מעניק. דרעי, שהצליח לבסס את מעמדו כאחד מכוכבי הזמר המזרחי הבולטים בדור הצעיר, מוכיח שוב את היכולת שלו ליצור שירים שנוגעים ללב ומדברים אל הקהל הרחב.