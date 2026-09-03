נחמן רוזנברג חוזר לאומן: 'טריפ 2' עם משולם זושא ונותי פוקס

בעיצומם של ימי אלול, כשעשרות אלפי חסידי ברסלב מתכוננים לנסיעה הגדולה לאומן, מקבל עולם המוזיקה החסידית מתנה מיוחדת: נחמן רוזנברג משיק את 'אומן טריפ 2' - מחרוזת ברסלב סוחפת שהפכה לפסקול הדרכים לקיבוץ ראש השנה. הפרויקט, שמגיע בדיוק בזמן לקראת החג, מציע חוויה מוזיקלית עמוקה המשלבת אנרגיה תוססת עם מיטב הלהיטים ושירי הכיסופים לר' נחמן מברסלב.

המחרוזת החדשה כולה 11 דקות רצופות של אנרגיה וקצב, עם עיבוד סוחף ולוהט שמדבר אל הלב. רוזנברג, שאחראי על ההפקה המוזיקלית והעיבוד יחד עם איציק ברגר, הצליח ליצור מעטפת צלילית עשירה שמשלבת בין צלילים חסידיים מסורתיים לבין אנרגיה עכשווית. התיכנותים בוצעו על ידי יוחנן אורי ואיציק ברגר, עם תיכנותים נוספים של יונתן הרשקוביץ, שהעניקו למחרוזת עומק טכני מיוחד.

הפרויקט המרשים גייס שורת אמנים מובילים מעולם המוזיקה החסידית. הזמרים משולם זושא, נותי פוקס, קלמי שוורץ ומוישי פרסברגר מעניקים ביצועים מלאי רגש והתעוררות, תוך שמירה על העומק הרוחני של המילים והלחנים. השילוב בין הקולות והאנרגיה יצר הרמוניה מיוחדת שמדברת אל הלב ומעבירה את המסר של הכיסופים לאומן ולר' נחמן.

הבחירה בשירי הכיסופים והלהיטים אינה מקרית - זוהי תקופה שבה כל חסיד ברסלב מחפש חיבור עמוק יותר לרבי ולקיבוץ ראש השנה באומן. המחרוזת מצליחה להעביר את הרגש הזה דרך המוזיקה, תוך יצירת אווירה שמדברת אל הלב ומכינה את הנפש לימים הנוראים. העיבוד המושקע משלב בין ניגונים מוכרים לבין פרשנות חדשה ומרעננת.

זהו הפרויקט השני בסדרה, לאחר שהמחרוזת הראשונה זכתה לתהודה רבה בקרב חסידי ברסלב והפכה לפסקול הדרכים לאומן. כעת, עם 'אומן טריפ 2', רוזנברג ממשיך במסורת ומעניק לקהל יצירה חדשה שמחברת בין התפילות הלוהטות של ראש השנה לבין חדשנות מוזיקלית תוססת. המחרוזת זמינה ביוטיוב ובפלטפורמות המוזיקה השונות, ומהווה מתנה מוזיקלית לכל הנוסעים לאומן.

רגע לפני שאתם יוצאים לדרך לאומן, תיכנסו לטריפ - 11 דקות של אנרגיה, שמחה וכיסופים שילוו אתכם בדרך לקיבוץ הגדול של ראש השנה.