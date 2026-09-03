האחים כליף בגרסת טראנס מסעירה: 'אור בהירות הדרך' לקראת אומן

בעיצומם של ימי אלול, כשעשרות אלפי חסידי ברסלב מתכוננים לנסיעה הגדולה לאומן, מקבל עולם המוזיקה היהודית מתנה מיוחדת במינה: האחים התאומים כליף משיקים גרסה חדשה וסוחפת ליצירה האהובה 'אור בהירות הדרך' של ביני לנדאו. הפרויקט, שמגיע בדיוק בזמן לקראת ראש השנה והקיבוץ באומן, מציע חוויה מוזיקלית עכשווית המשלבת את הכיסופים והגעגועים לרבינו עם קצב מקפיץ ואנרגיה של גרסת טראנס.

השיר 'אור בהירות הדרך' הפך לחלק בלתי נפרד מהדרך לאומן ומבטא את הכיסופים העמוקים של חסידי ברסלב לרבינו הקדוש. כעת, בעיבוד החדש של האחים כליף, מקבלת היצירה נגיעה מוזיקלית ייחודית - שילוב של קצב אנרגטי עם עומק רוחני. הבחירה בסגנון הטראנס אינה מקרית - זוהי דרך לחבר בין האנרגיה והשמחה לבין הגעגוע והכיסופים לצדיק.

את המילים והלחן המקוריים יצר ביני לנדאו, ששיריו מלווים את חסידי ברסלב בדרכם לאומן זה שנים. כעת, האחים כליף מעניקים לשיר פרשנות עכשווית תוך שמירה על המסר המקורי. את העיבוד, ההפקה והמיקס הוביל נתנאל כליף, שהצליח ליצור מעטפת צלילית עשירה המשלבת בין צלילים מסורתיים לבין אנרגיה מודרנית. המאסטר בוצע בידיו של ארן לביא, שהעניק לשיר את הגימור המקצועי.

הביצוע החדש מלווה בקליפ מיוחד שמכניס את הצופים לאווירת השמחה וההכנה לראש השנה. הקליפ משלב תמונות ואווירה של הדרך לאומן, תוך יצירת חיבור בין הקצב והאנרגיה לבין הגעגוע והכיסופים לצדיק. השילוב בין הוויזואליה למוזיקה מעניק לצופים חוויה שלמה שמדברת אל הלב.