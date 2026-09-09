מותר לומר את הפיוטים בראש השנה ויום כיפור לפני 'נשמת כל חי'? ( תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Alexandr Bystroff )

מותר לומר את הפיוטים בראש השנה ויום כיפור לפני 'נשמת כל חי'? - תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Alexandr Bystroff

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני תפילות ראש השנה ויום כיפור. כידוע, יש פיוטים מיוחדים ביותר שאך ורק בימים הקדושים הללו מלאים מסר והשתפכות הנפש. השאלה היא, אלו שרוצים לומר אותם לפני 'נשמת כל חי', האם הם יכולים?

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