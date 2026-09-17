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הלכה ב-60 שניות

מותר לשטוף ידיים עם סבון ביום כיפור כדי להסיר לכלוך? • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: מותר לשטוף ידיים עם סבון ביום כיפור כדי להסיר לכלוך? • צפו (יהדות)

מותר לשטוף ידיים עם סבון ביום כיפור כדי להסיר לכלוך?
מותר לשטוף ידיים עם סבון ביום כיפור כדי להסיר לכלוך? (תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: shutterstock)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מהלכות יום הכיפורים. יש לנו חמישה עינויים ביום כיפור, אחד מהם איסור רחיצה - אפילו להושיט אצבעו למים אסור. מה קורה אם יש לו לכלוך וטינופת? רחיצה ביום כיפור להסרת לכלוך - אף עם סבון מותר, וזה לא בכלל איסור רחיצה.

צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה

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