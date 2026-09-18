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הלכה ב-60 שניות

חולה והפטור מהצום אסור להם לצום ביום כיפור; ואם צם - ייתן את הדין על כך • צפו 

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: חולה והפטור מהצום אסור להם לצום ביום כיפור; ואם צם - ייתן את הדין על כך • צפו (יהדות)

חולה והפטור מהצום - אסור להם לצום בכיפור
חולה והפטור מהצום - אסור להם לצום בכיפור (תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Chaim GOldberg/Flash90)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה חשובה מדיני יום הכיפורים. יש אנשים רבים, חולים, שהרופאים פסקו להם נחרצות שהם אסורים בתענית, וגם הרב הולך לפי הרופא - והם מתעקשים, לא מסוגלים לא לצום. למה צמים בכיפור? כי ככה השם ציווה, 'תענו את נפשותיכם', אותו בורא ציווה עליך לשמור על עצמך ולאכול - אז אם תאכל קיימת שתי מצוות. לכן, לא לעשות משחקים, ומי שיתרשל ייתן את הדין אחר כך.

צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה
יום כיפורהרב בנימין חותההלכה בשישים שניותצום

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