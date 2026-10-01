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הלכה ב-60 שניות

האם צריך לשים בגניזה קישוטים עם פסוקים או תמונות רבנים? • צפו

"הלכה ב-60 שניות" ב'כיכר השבת' עם הפוסק הגאון רבי בנימין חותה - פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית | ובפינה היומית: האם צריך לשים בגניזה קישוטים עם פסוקים או תמונות רבנים? • צפו (יהדות)

1תגובות
האם צריך לשים בגניזה קישוטים עם פסוקים או תמונות רבנים?
האם צריך לשים בגניזה קישוטים עם פסוקים או תמונות רבנים? (תמונה ראשית, צילום אילוסטרציה: Chaim Goldberg/Flash90)

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני גניזה הקשורה לחג הסוכות. נגמר הסוכה, יש שלטים - "ברוך אתה בבואך", "חג שמח", כל מיני משפטים מהתורה - בלי שם ה' או תמונות של רבנים, ומקשטים איתם את הסוכה, האם צריך לזרוק אותם לגניזה או אפשר לפח?

צפו בהלכה - בווידאו בראשית הכתבה

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1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

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וידעו המחמירים בעיני עצמם ששמים בגניזה את מה שלא צריך, שהם הופכים את הגניזה לאשפה, וגורמים טרחה יתרה לגבאי הגניזה, ולבסוף מרוב עומס בגניזה בבית העלמין רואים חומשים וסידורים מפוזרים על פני השדה והפועלים הישמעאלים דורכים עליהם, אוי לעיניים שכך רואות.
חיים

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