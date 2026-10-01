האם צריך לשים בגניזה קישוטים עם פסוקים או תמונות רבנים?

"הלכה ב-60 שניות": הפוסק הגאון רבי בנימין חותה מגיש מדי בוקר ב'כיכר השבת' פינת הלכה יומית קצרה ואקטואלית, המתמצתת את פרטי הדינים והמנהגים.

ובפינה היומית: הלכה מדיני גניזה הקשורה לחג הסוכות. נגמר הסוכה, יש שלטים - "ברוך אתה בבואך", "חג שמח", כל מיני משפטים מהתורה - בלי שם ה' או תמונות של רבנים, ומקשטים איתם את הסוכה, האם צריך לזרוק אותם לגניזה או אפשר לפח?

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