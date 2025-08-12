מזעזע בכל קנה מידה: ההורים בחיים, אבל הכלה הוגדרה כיתומה

ישנם מקרים שבהם המצוקה כל כך גדולה, עד שלא ניתן לעמוד מנגד, ומי שנחשף אליה מרגיש שהוא חייב לעשות כל שלאל ידו כדי להגיש עזרה.

זהו בדיוק המקרה של הכלה הנצרכת, שעומדת לפני שוקת שבורה, כשהחתונה שלה מתקרבת בצעדי ענק, ואין בידה אפילו את השקל הראשון כדי לקנות את צורכי הנדוניה הבסיסיים ביותר, או לממן את הוצאות החתונה.

המקרה החריג הגיע לידיעתו של רבי אביגדור נבנצל, מזקני הפוסקים בדורנו, ורבו של הרובע היהודי בעיר העתיקה בירושלים.

בקול חנוק מדמעות, ובפעם הראשונה בחייו, יוצא הרב ומבקש בעצמו בתחינה אישית עבור כלה נצרכת מאוד, כשהוא מברך את הברכה המיוחלת בימים אלו: "העוזרים יזכו לקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו".

לתרומה הקליקו כאן >>>

מדובר במקרה מצוקה חריג במיוחד, כלה שזקוקה לעזרה כספית דחופה ובהולה, כדי שתוכל להיכנס לחופתה בעוד שבועות אחדים, לאחר שעד כה לא הצליחה לממן את רכישת צרכי הנדוניה הבסיסיים ביותר.

הרב נחשף למקרה המזעזע ולא היה יכול להישאר אדיש. אף שאין זו דרכו לפנות לציבור בבקשות, הפעם הוא לא יכול היה לעמוד מנגד, והרגיש מחויב לעשות כל שלאל ידו בניסיון לעזור לכלה הנצרכת כל כך.

"אני פונה בבקשה מיוחדת עבור הכנסת כלה של כלה נצרכת מאד שחסר לה מי שידאג עבור צרכי בסיס הכרחיים", אמר הרב בפנותו לציבור בהודעה מצולמת.

יודגש כי מדובר בכלה שאינה יתומה, שני הוריה בחיים, אבל למרבה הצער היא לא יכולה לקבל מהם עזרה וסיוע, מסיבות שאי אפשר לפרט מפני כבודה וכבוד המשפחה. כך או כך, הרב מעיד בדבריו ששמע מפוסקי הלכה המכירים את המקרה לאשורו, שדינה של הכלה כיתומה לכל דבר ועניין, משום שאין לה שום עזרה מההורים או המשפחה.

לתרומה הקליקו כאן >>>

"רבנים המכירים מצבה פסקו שדינה ככלה יתומה", מוסיף הרב, ומשלים את דבריו: "בבקשה, אנא, עזרו למצוה חשובה זו!!! וכל העוזרים ונוטלים חלק במצוה זו יזכו לברכה והצלחה וימלא ד' משאלות לבם לטובה וירוו נחת מכל אשר להם, ויזכו לקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו עם כל אחינו בני ישראל".

זה הזמן להיענות לבקשתו של אותו צדיק וקדוש, אשר לא פוסק מלעסוק בדברי תורה יומם ולילה, בעודו יושב בביתו, המשקיף על מקום המקדש, ולא שוכח מלהצטער על חורבן ירושלים ובית המקדש אפילו לרגע אחד.

נענים כעת לבקשתו בדמעות של הרב, מרחמים על הכלה כבקשתו, לפחות בסכום של 300 שקלים, וזוכים לברכה המיוחלת כפי שנשמעה בקולו: "העוזרים יזכו לקבל פני משיח צדקנו במהרה בימינו!!!".

לתרומה הקליקו כאן >>>