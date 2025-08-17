 מניין נכדי הסטייפעלר יתכנסו לתפילה מיוחדת על ציון סבם

מעמד נדיר ומרגש במיוחד כשירות מוחד לתורמי 'קופת העיר', יתקיים בעז"ה ביום ההילולא של מרנא ורבנא פועל הישועות בקרב הארץ, הגאון הקדוש רבי יעקב ישראל קניבסקי – בעל ה'קהילות יעקב', הסטייפעלר זיע"א.

במסגרת היוזמה המיוחדת, יתכנסו על ציונו הקדוש בבני ברק מניין נכדיו, כולם מגדולי התורה ומרביציה, למעמד תפילה נדיר ומרומם.

בין המשתתפים מרנן ורבנן הגאונים הגדולים: הגר"ש שטיינמן, הגרח"פ ברמן, הגר"צ יהודה אדלשטיין, הגר"י קולדצקי, הגר"מ ברזם, הגר"א דוד אפשטיין, הגר"ט יעקובזון, הגר"ש קניבסקי, הגר"י שאול קניבסקי, הגר"מ ברמן, הגר"י ברמן והגר"ג הוניגסברג שליט"א. הם יתייצבו סמוך לציון, ישאו תפילה נרגשת: "הושע נא קהילות יעקב הושע נא", ויזכירו שמות אחד־אחד מתוך רשימת התורמים שיתרמו לקרן הייעודית של 'קופת העיר' למעמד תפילה כביר זה, בבקשה לישועה, ברכה והצלה.

במעמד נדיר זה, שיתקיים ביום ההילולא, יתפללו גדולי התורה בבקשה נרגשת לבורא עולם: "הושע נא קהילות יעקב, הושע נא". הם יעתירו על כל שם ושם מן הנמסרים לידיהם – תורמי 'קופת העיר' ומסייעי עולם התורה – מתוך תחנונים וקרבת הלב, בבקשה לישועה בכל תחום: בריאות, פרנסה, זיווגים, נחת, הצלה מצרה ושמירה מכל משמר.

מרנא הסטייפעלר, נודע בברכותיו המתקבלות ובפועל ישועותיו למאות ואלפים שפנו אליו בעת שמחה ובשעת מצוקה. גם לאחר הסתלקותו, ממשיכים בני משפחתו ותלמידיו לעלות לציונו בעתות רצון ועתות צרה, כפי שנהג בנו, מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי זצוק"ל, שהיה להתפלל שם בעת צרה באומרו: "גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם".

לאחר התפילה המיוחדת, יחתמו כל עשרת נכדי הסטייפעלר זיע"א על "שטר הושע נא קהילות יעקב" – תעודה רשמית המעידה כי התפילה ביום ההילולא על הציון הקדוש נישאה בעד השמות הרשומים לפעול עבורם ישועה גדולה בעז"ה.

זוהי הזדמנות מיוחדת לזכות להתברך בזכות הצדיק, אשר כל בית ישראל היו מצפים לברכתו בחייו, וממשיכים להיתלות בזכותו גם עשרות שנים לאחר הסתלקותו. בשעת רצון יוצאת דופן זו, שבה שערי שמים פתוחים לקבלת תפילות ישראל, יוכלו התורמים לזכות לישועה גדולה בעז"ה.

