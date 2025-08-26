הימים הגורליים בשנה: כך נוכל להבטיח שנה טובה ומתוקה

יש רגעים בחיים שאי אפשר לעמוד בהם לבד. יש ימים בשנה – שגורל של משפחה שלמה מוכרע בהם. ימים שבהם כל יהודי מבקש ומתחנן לעתידו, לעתיד משפחתו ועבור כלל ישראל.

אלו הם ארבעים ימי הרחמים והרצון. מראש חודש אלול ועד נעילת יום הכיפורים – ספרי חיים וספרי מתים פתוחים, וכל אחד מאיתנו עובר לפניו כבני מרון.

יום אחרי יום, במשך ארבעים יום, יעמדו שלוחי ועד הרבנים מול אבני הכותל המערבי, מול ציונה של רחל אמנו הבוכה על בניה, מול רבי שמעון במירון, בעמוקה ובקבר רבי יהודה בר אלעאי – ויבכו.

יבכו על הילדים שלנו, על הבריאות שלנו, על הפרנסה, על הזיווגים, על העתיד של הדור הבא. יבכו כאילו זו הצרה האישית שלהם.

אל תוותרו על ההזדמנות הנדירה! תורמים עכשיו >>>

כשגדולי התורה כותבים: "גדול כח הציבור יחד... מגן ושריון להגן מכל צרה ולהחיש ישועה" – הם לא מתכוונים לסיסמה. הם מתכוונים למשהו ממשי. חומת ברזל של תפילה וצדקה שמקיפה כל אחד מהמשתתפים, מגינה עליו ועל ילדיו ומלווה אותו לאורך כל השנה.

איך אפשר לוותר על זה? איך אפשר להשאיר את הילדים בלי סנגורים? מי יגן עליהם בשנה הבעל"ט? מי יפתח להם שערי שמים אם לא עשרות תפילות יומיומיות, שמלוות בצדקה עצומה המפוזרת לעניי ישראל?

כל יום שעובר – נחרט בשמים. כל שם שמצורף – מקבל עוד סנגור. עוד דמעה. עוד תפילה. עוד מליץ יושר. ועכשיו, ממש עכשיו, ההחלטה בידיים שלנו: להציב לעצמנו חומת מגן של תפילה וצדקה, ארבעים יום רצופים, בשערי שמים.

אל תוותרו על ההזדמנות הנדירה! תורמים עכשיו >>>

כל גדולי הדור שליט"א, חתמו יחדיו על שטר מיוחד, "להחיש ישועה", שבו הם כותבים במפורש: "ראוי לכל אחד להיות שותף בזה... גדול כח הציבור יחד בצדקה הגדולה ובכח התפילה יום יום בשערי שמים... להגן מכל צרה ולהחיש ישועה".

"וגם אנו מצטרפים בל"נ לתפילה על תורמי ועד הרבנים ומשפחתם... להיכתב ולהיחתם בספר חיים טובים, למלאות משאלות ליבם לטובה".

השנה אין מקום להתלבטות: מי שנמנה על תפילות גדולי ישראל ובמקומות הקדושים, מבטיח לעצמו סנגורים של תפילה וצדקה טהורה, מליצי יושר ומלאכי רחמים שילוו אותו ואת משפחתו בכל צעד ושעל בשנה הבאה.

מי יוכל לוותר על עשרות זכויות יומיומיות, על תפילותיהם של גדולי הדור ועל בכיותיהם של הצדיקים שוכני עפר?

תורמים עכשיו, דואגים לכלכל רבבות משפחות עניות, אלמנות ויתומים, עמלי תורה מתוך הדחק – וזוכים לשנה טובה בזכות כח הצדקה, התפילות של גדולי ישראל והתפילות במקומות הקדושים. לא מפספסים את ההזדמנות.

אל תוותרו על ההזדמנות הנדירה! תורמים עכשיו >>>