מצוקה חסרת תקדים: הגאב"ד הגר"ש מחפוד בקריאה יוצאת דופן

בחור צעיר, כבן 20, מתמודד בימים אלו עם הפיכתו ליתום בפעם הרביעית, לאחר שאיבד את אביו בצעירותו כשהאב ניתק קשר עם המשפחה, לאחר מכן איבד את סבו ואת סבתו שאימצו אותו אל ביתם והיו לו כהורים, וכעת הוא מאבד את אמו החולנית, שבמשך עשרים שנה היתה על סף מוות, ומאז היה ילד צעיר מאוד הורגל לכך שמבהילים אותו מפעם לפעם למיטת חולייה של אמו, כדי להיפרד ממנה בפעם האחרונה.

בפעם האחרונה הוא נפרד ממנה בימים האחרונים, ואכן, הפעם היתה זו פרידה סופית. האם החולה לא הצליחה עוד לשאת את המצב הגופני הנורא, ונפטרה לבית עולמה לאחר עשרים שנות סבל נוראי ובלתי נתפס, כשהבן, יונתן, מלווה אותה ועד לכל הצער והכאבים הנוראים שחוותה בכל אותה התקופה.

עוד בהיותו ילד צעיר מאוד עבר לגור בבית סבו וסבתו, לפני שמלאו לו תשע שנים כבר נפטר סבו, ולמעשה הוא התייתם פעם נוספת. בפעם הראשונה כשהאב התרחק מהמשפחה, ובפעם השניה כשנפטר הסב שהיה לו לאב. שנים אחדות לאחר מכן נפטרה גם הסבתא, והוא התייתם בשלישית ואיבד את המשענת האחרונה שעוד היתה לו בתוך ים הצרות שתכפו עליו. הפעם הוא התייתם ברביעית.

בתוך כל הצער הנורא, זכה יונתן לקשר מיוחד במינו עם התורה הקדושה. הוא דבק בה והגה בה בכל עת, וזכה להתעלות בתורה וביראת שמים, בזמן שהמשפחה כולה התפרקה מסביב, ברוחניות ובגשמיות.

כעת הוא כבר הגיע לפרקו, בחור חשוב, מתמיד עצום ובעל סברא ישרה. הוא כבר זכה לכתוב ולהדפיס חיבור תורני עמוק בעזרתה של הישיבה בה הוא לומד, אבל אין בידו אפשרות לגשת אפילו לשמיעת שידוכים, כשכל מה שיש לו זה רק הבגדים שלגופו, והספר שהדפיס.

הגאב"ד הגאון רבי שלמה מחפוד מעיד שהוא מכיר את יונתן בהיכרות אישית, ומאשר את סיפור החיים המזעזע שלו.

ישנה משפחה שסבלה 20 שנה סבל נורא !! הילדים היו נודדים מבית לבית, האמא סבלה יסורים קשים ו-20 שנה עמדה על שערי מוות עד שנפטרה לבית עולמה. עכשיו ילדיה נותרו בחוסר כל לכן, מורי ורבותי, חייבים לדאוג אנחנו לעתידם שיוכלו לגדול תלמידי חכמים ויקימו בתים טובים זה סיפור כואב מאוד! כולנו חייבים לעזור!".

"אני במקרה מכיר אישית את הסיפור", מוסיף הגאב"ד ומברך מעמקי לבבו הטהור את המסייעים: "יהי רצון שכל התורמים שיתרמו 200 שקל כפול 24חודשים, הקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבם לטובה בכל העניינים".

