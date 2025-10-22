מזה שנים ידועה הרבנית הצדקנית מרת לאה קולדצקי, כבעלת כח מיוחד לברך את ישראל, לאחר שהוסמכה לכך על ידי אביה מרן שר התורה זצ"ל, לאחר פטירתה של אמה הרבנית הצדקנית מרת בת שבע קנייבסקי ע"ה.

בימים אלו מפנה הרבנית קריאה נרגשת ונדירה לציבור הרחב: הצלת משפחת תלמיד חכם חשוב, שהגיעה לנקודת משבר חריפה.

בבית הצנוע מתגוררים עשרה בנים יראי שמים, כולם בני תורה, ובת אחת נכה קשה, אשר נזקקת להשגחה צמודה סביב השעון.

האב, אברך ידוע במעלתו, חי שנים רבות מתוך דוחק כלכלי אך במסירות עצומה ללימוד התורה. אך עומס החובות שאליהם נקלע, יחד עם המתח הבלתי פוסק מנושים ולחצי הפרנסה, פגעו קשות בבריאותו. גם רעייתו הצדקנית, שעמדה לימינו בכל עת, נחלשה ונזקקת לטיפולים רפואיים יקרים. על כל זאת נוסף העול הכבד של טיפול מתמיד בילדה הנכה – ציוד, תרופות והשגחה מקצועית – סכומי עתק שהמשפחה אינה מסוגלת לעמוד בהם.

הרבנית קולדצקי, בתו של מרן שר התורה זצוק"ל, נשאה דברים נרגשים:

"הגיעה השעה – הגיעו מים עד נפש. אם אבי מורי היה חי, הוא אהב אותו אהבת נפש, היה מתאמץ בכל דרך, היה עושה הכל כדי להציל את המשפחה הזו".

במילים כואבות הדגישה הרבנית כי מדובר במצוה נדירה שאין דומה לה: "עלינו להתגייס ולעזור להם בכל מה שאפשר. לא לעמוד מנגד כשבית של תורה קורס לנגד עינינו".

הרבנית צירפה גם ברכה מיוחדת לכל מי שייטיב עם המשפחה:

"בזכות מצוה גדולה זו תזכו לבריאות איתנה, אריכות ימים ושנים, פרנסה באושר ובכבוד, נחת מהילדים, זיווגים הגונים, זרע קודש בריאים ושלמים, שלום בית בכל הבתים, ושימלא ה' כל משאלות לבכם לטובה".

היא הוסיפה והצהירה כי "זאת מצווה ענקית ענקית לעזור להם".

כעת, אין זו עוד פנייה שגרתית. מדובר בזעקה כנה, זעקת חיים. אב חולה, אם תשושה, ילדה נכה וצעירים בני תורה – ממתינים כולם לעזרת הציבור. החובה מוטלת על כל אחד ואחת להצטרף לקרן החירום ולהעניק למשפחה הזו את התקווה להמשך חיים בכבוד.

