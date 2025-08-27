כולנו מחפשים להוסיף בזכויות בימים אלו של חודש אלול, בהכנה לקראת יום הדין. לפנינו, הזדמנות נדירה, בפסק הלכה והבטחה של מרן עמוד ההוראה הגאון הגדול רבי יצחק זילברשטיין שליט"א, כיצד להיכתב לחיים טובים בספרם של צדיקים גמורים.

בחודש זה, נכנסים מתחת לחופה 74 חתנים וכלות, שנערכים ליום הגדול בו יזכו להקים בית נאמן בישראל, בשמחה גדולה כמו כל חתן וכלה – אך גם עם עצב גדול. הם יתומים. ללא אב או אם, ואין מי שיסייע להם כלכלית לקראת יום החתונה.

בהוראת גדולי ישראל שליט"א, הקימו ב'ועד הרבנים' קרן מיוחדת עבור 74 היתומים המתחתנים בחודש הקרוב, במטרה לסייע להם להיכנס לחופה מתוך שמחה. מתוך ידיעה שעם ישראל מקיים את ציווי הקב"ה ותומך בהם.

זכויות ליום הדין! תורמים עכשיו ומחתנים 74 יתומים >>>

לא מבקשים מהציבור סכומים גדולים ומופרזים. כל אחד מאיתנו היה תורם לכל הפחות 10 ₪ לחתן יתום שהיה מגיע לבקש מאיתנו תרומה – וזה כל הסכום הנדרש. אם כל אחד שיקרא את הכתבה יתרום 10 ₪ בלבד לכל חתן ולכל כלה, נחסוך מהם את הצער ועוגמת הנפש. הם לא ייאלצו להסתובב לאסוף כסף, אלא יקבלו את התרומה שלנו בצורה מכובדת.

עמוד ההוראה, הגאון רבי יצחק זילברשטיין, חתם על מכתב בו הוא כותב: "קול תחנוניהם של 74 חתנים וכלות יתומים באה אלינו שאין בידם להוצאות ההכרחיים. לכן, נבקש מכל אחד להשתתף בסכום של 10 ₪ ליתום".

"ובזה יהיה שותף למצווה גדולה זו של נישואי כל כך הרבה הרבה יתומים המתחתנים מתוך צער ודחק".

בפסק הלכה, הרב זילברשטיין: "וכל השותפים יזכו להשיא את כל צאצאיהם בבריאות, בנקל ובריווח גדול מידה כנגד מידה, ויקויים בהם 'אני משמח את שלך'".

בהבטחה מיוחדת לימים אלו של חודש אלול מוסיף עמוד ההוראה: "ויכנסו עם זכות עצומה ליום הדין להיכתב לחיים טובים הם וכל בני ביתם בספרן של צדיקים גמורים".

מי יכול לפספס את ההזמנות הנדירה? מי רוצה להפסיד את פסק ההלכה להיכתב לחיים טובים בספרם של צדיקים גמורים? תורמים עכשיו 10 ₪ בלבד לכל יתום – וזוכים לקראת השנה החדשה.

