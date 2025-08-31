אבל באופקים: רעייתו של מרביץ התורה נפטרה אחרי מחלה קשה

בקהילת אופקים מוכר היטב שמו של הגאון ר' יצחק אייכנשטיין, ראש כולל ור"מ בישיבה קטנה, יהודי שמסר את חייו לעמל התורה. שיעוריו הרבים בקהילה מהווים מקור אור לתושבים כולם. לצד מסירותו לתורה, ניהלו הוא ואשתו ע"ה בית מלא חיות, שמחה וחסד אין קץ.

מרת אסתר הינדא ע"ה התמודדה במשך ארבע שנים עם מחלה קשה, אך סירבה לתת למחלה להשתלט על חייה. היא המשיכה לנהל בית של חסד ולדאוג לאחרים, אימצה משפחה שלמה של יתומים עד שילדיהם עצמם קרעו קריעה בהלווייתה.

בתוך חוליה וייסוריה, היא עבדה במשפחתון בבית, בין טיפול לאשפוז, כדי לפרנס את הבית ולסייע לבעלה להישאר כולו בעולמה של תורה.

גם כשהכוחות הלכו ואזלּו, לא וויתרה: היא הספיקה לחתן את בנה הגדול ואת בתה, ממש בחודשים האחרונים לחייה. תמיד חיזקה את משפחתה באמונה, כשהיא חוזרת ומצטטת את מאמר חז"ל: "אפילו חרב חדה מונחת על צווארו של אדם אל ימנע עצמו מן הרחמים”.

ר' יצחק מספר כי כבר בחודש ניסן הראשון אחרי החתונה, ביקש לסייע בהכנות לפסח. היא סירבה בתוקף: "לך תלמד!" - ולא נתנה לו להפסיק לרגע מלימודו וממסירת שיעוריו. עד השבועות האחרונים לחייה שמרה עליו, שיישאר כל כולו בתורה, כפי שחינכה כל חייה.

תורמים עכשיו בדחיפות ומצילים את יתומי משפחת אייכנשטיין >>>

אך לצד עולמה המופלא של תורה וחסד, התבררה המציאות הכלכלית הקשה: ההוצאות הרפואיות הכבדות, מעשי החסד הבלתי פוסקים והחיים הצנועים - הותירו חובות עצומים. ר' יצחק, שכולו היה שקוע בלימוד ובהוראת התורה, גילה רק כעת את עומק המצוקה הכלכלית.

כעת נותר האלמן עם ילדיו, ללא עוגן כלכלי, ועם אחריות כבדה להחזיק בית, לגדל את בניו ולהכינם לחתונה. עסקני החסד המקומיים יחד עם עסקני ועד הרבנים נכנסו לתמונה, וכעת המשפחה זקוקה לעזרתנו, כדי שיצליחו להתייצב מחדש, לפחות כלכלית, אחרי האבל הכבד.

זהו רגע של אחריות ציבורית. בית שהיה מלא תורה וחסד זקוק לנו כעת. זה הזמן להרים את המשפחה היתומה על רגליה, לסייע להם לעמוד איתן, ולהמשיך את דרכה של אם הצדקנית שנפטרה בטרם עת.

עשרות פעמים אנו מצווים בתורה הק' לשמוע את זעקת היתומים הרכים. לא נוכל לעמוד מנגד. תורמים עכשיו ומצילים את משפחת אייכנשטיין.

תורמים עכשיו בדחיפות ומצילים את יתומי משפחת אייכנשטיין >>>