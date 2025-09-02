מרים דשת ע"ה נפטרה אחרי מחלה קשה והותירה אחריה 5 יתומים

מרת מרים דשת ע"ה גדלה מצעירותה יתומה מאם, בת יחידה ללא אחים ואחיות. מגיל צעיר היא נאלצה להתרגל לבדידות ולחיים מלאי חסר. לא היה לה מי שיחבק, לא הייתה לה משפחה מורחבת שתשמש משענת. החיים לימדו אותה להתמודד לבד, ובתוך כל הקשיים טיפחה לב רחב ויכולת נתינה נדירה.

עכשיו, ההיסטוריה חזרה על עצמה בצורה מצמררת. מרים ע"ה הסתלקה לבית עולמה והיא מותירה אחריה חמישה ילדים יתומים. כמו שהיא עצמה גדלה בלי אמא, גם ילדיה נאלצים עתה להתמודד עם כאב היתמות. זהו מעגל אכזרי של יתמות כפולה - אם יתומה שהשאירה יתומים.

בימיה האחרונים נלחמה מרים על חייה. היא דרשה כל טיפול אפשרי, כל ניסיון שיכול היה להותיר אותה עוד רגע אחד עם ילדיה. היא סיפרה על ריח מיוחד שמילא את חדרה - ריח של פרידה, של נשמה שכבר מתרוממת למעלה. במשך שנתיים נמשכו הטיפולים, האשפוזים והמאבק הבלתי פוסק. כל החסכונות והנכסים נעלמו בתוך מערבולת ההוצאות הרפואיות. אפילו את הדירה נאלצו למכור, והכסף כולו נבלע בתוך ההוצאות הכבדות.

מי יציל את היתומים של מרת מרים דשת ע"ה? כולנו תורמים עכשיו!

המציאות שנותרה אחרי לכתה קשה מנשוא. חמישה ילדים, הגדולה כבר בשלה להקמת בית חדש והקטנה עדיין בת שמונה בלבד, נותרו חסרי אמא. האב האלמן מתמודד עם חובות עצומים ועם שגרה שבה אין כסף אפילו למזון בסיסי.

שכנים נאלצים להביא להם ארוחות כדי שלא יישארו רעבים. ספרי הלימוד לילדים לא נרכשו, והמשפחה התקשתה לשלם אפילו עבור קבורתה של האם. מעל לכל זה מרחף האיום הקשה ביותר: סכנת פינוי מהדירה השכורה והפיכת המשפחה לחסרת בית.

אסור לנו לעמוד מנגד. זהו רגע שבו חובה על כולנו להתאחד סביב המשפחה הזו. מרת מרים דשת ע"ה, מבקשת מאיתנו לתת לילדיה את מה שלא היה לה - משפחה תומכת. עכשיו האחריות בידיים שלנו. יחד, עם התרומות שלנו, נוכל להציל אותם מקריסה מוחלטת.

זה הזמן לפתוח את הלב. התרומה שלנו היא ההבדל בין יתמות עם רעב ובין יתמות עם חום וקורת גג. התורה הקדושה מצווה עלינו לדאוג ליתומים, ואנחנו לא יכולים להישאר אדישים למצוקה. תורמים עכשיו.

