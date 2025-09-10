אמירה נדירה ומטלטלת השמיע ראש הישיבה הגר"א דיסקין, כאשר התייחס למצוקה קשה של חתן תלמיד חכם, אשר הוריו אינם יכולים לעמוד לצדו. בדברים שנשא, יצא ראש הישיבה מגדרו והבהיר כי דווקא השותפות בעזרה לבחור זה – היא המפתח להבטחה אלוקית לנחת דקדושה ולשמירה מיוחדת לבנים ולבנות מפני הסכנות הרוחניות בדורנו.

הגר"א דיסקין תיאר בכאב את מצבו של החתן: "מדובר במקרה שיותר גרוע מיתום מאבא ואמא. האמא כבר כמה שנים מאושפזת ואינה מתפקדת כלל – לא הגיעה אפילו לאירוסין. האבא מאז הקורונה שבר כלי, בקושי הצליח להגיע לאירוסין, ואין בידו שום יכולת לעזור. הבית כולו שדה חרב".

החתן, תלמיד חכם מופלג, נותר לבדו מול הוצאות החתונה, כשאין לו מאין לשלם אפילו את המינימום ההכרחי. "ולרש אין כל", ציין ראש הישיבה בדמעות, "צריך להתחיל ממינימום".

מתוך הכאב פרצה גם קריאה נלהבת: "יש כאן מצווה גדולה מאוד, אפשר לומר צדקה מיוחדת ונדירה. אשרי מי שיזכה ליטול חלק במצווה הזאת. כל אחד שיכול להיות שותף – כמה שפע של רחמים הוא יכול לזכות".

ואז באו המילים הגדולות, שהרעידו את הלבבות: "כמה צריך סייעתא דשמיא עם הבנים ועם הבנות. נחת דקדושה – והיום יש כאלה סכנות רוחניות… מי שיהיה שותף – יזכה לנחת ושמירה מהסכנות בדורנו לבנים ולבנות".

אמירה זו, שנאמרה ברורות מפי ראש ישיבה מפורסם, הפכה את המקרה הפרטי לקריאה ציבורית – איך מגינים על הילדים שלנו, איך זוכים לשמירה ולנחת בדור מלא פיתויים וסכנות. התשובה הברורה: להיות שותפים בעזרה לבניו של הקב"ה.

כעת, ערב החופה, כשהחתן ניצב חסר אונים ואין לו אפילו את המינימום להתחיל בו – מוטלת על כולנו החובה להתגייס. כל אחד שמצטרף בהשתתפות של 350 ₪ לפחות, לא רק מחזיק את החתן הזה בידיו, אלא זוכה בהבטחה מפורשת של גדולי ישראל – נחת ושמירה לבניו ובנותיו.

