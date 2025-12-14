נ"ר מצווה ותורה אור- הברכה של הגר"ח קנייבסקי לחנוכה!

זכרנו ימים מקדם, כשהיינו עומדים בתור הפונה לביתו של מרן שר התורה רבינו הגדול רבי חיים קנייבסקי זצ"ל, עוברים בסך לפניו ומתברכים מפה קדשו. די היה ב"בו"ה" אחד של מרן זצ"ל, כדי ליישר את כל הדורים, להרעיף עלינו שלום וברכה בכל העניינים, כי צדיק גוזר והקב"ה מקיים.

מאז הסתלק מרן שר התורה זצ"ל, נותרנו מיותמים. אנחנו רוצים להתברך מפיו, אבל אין לנו את האפשרות כי נלקח מאתנו כלי חמדה שהיה משוש כל הארץ, רועה ומנהיג לעמו.

אז זהו, שזה לא מדויק! גם בימינו אפשר עדיין לזכות ולהתברך מפה קדשו של מרן שר התורה, שכתב בכתב יד קדשו את המילים הבאות: "כי נ"ר מצוה ותורה או"ר "כל התורמים כמנין נ"ר למגבית חנוכה שע"י קופת העיר, יזכו לתורה אור - ילדים צדיקים ויראי שמים ובנים תלמידי חכמים".

למסירת שמות לתפילת 120 גדולי הדור בחנוכה >>>

חד וחלק, הצהרה פסקנית שאי אפשר להרהר או לערער אחריה. כל התורמים יזכו! כולם! ללא יוצא מן הכלל! לכולם יהיו ילדים צדיקים ויראי שמים, בנים תלמידי חכמים! כגזירה היוצאת מפי השליט.

מצד שני, מרן זצ"ל כבר אינו מהלך בינינו. האם ברכתו נאמרה רק על התקופה שהוא עדיין בחיים, או שהיא נותרה לדורות, גם לאחר פטירתו?

על השאלה הזאת, ישבו לדון מרנן ורבנן גדולי הדור, קורביו ומקורביו של רבינו שר התורה זצ"ל. מרנן הגר"י זילברשטיין, הגר"ש שטיינמן והגר"ש גלאי שליט"א בשבתם כבית דין, התבקשו להכריע האם יש תוקף לברכת מרן זצוק"ל גם לאחר שעלה לשמי מרומים, והם פסקו פה אחד באופן חד משמעי: גדולים צדיקים במיתתם יותר מחייהם, וזכות מרן זללה"ה בודאי תשפיע מלמעלה שמכתבו וגזירתו יתקיימו בתורמי קופת העיר גם בשנת תשפ"ד.

זה הזמן להצטרף ולתרום 250 שקלים ל'קופת העיר', uבימי החנוכה 120 גדולי הדור יעתירו על התורמים הנענים לקריאת רשכבה"ג מרן הגר"ח קניבסקי זצ"ל שיתקיימו דברי מרן ויזכו התורמים לילדים צדיקים ויראי שמים ובנים תלמידי חכמים.