אבל ותדהמה בביתר עילית לנוכח הצטרפותה של משפחה חדשה בעיר למעגל השכול והיתמות, עם פטירתו הפתאומית של תושב העיר, האברך החשוב הרה"ג ר' אליעזר גראטש זצ"ל, והוא בן 42 בלבד. ההלוויה התקיימה בליל רביעי, ומאז יושבת המשפחה שבעה בביתה שברחוב כנסת מרדכי בעיר.

הידיעה המרה התקבלה בתדהמה בקהילת 'היכל שמריהו', שם נודע המנוח כאחד מחשובי האברכים. חבריו ומכריו מתארים תלמיד חכם שעמל בתורה במסירות נפש, בטהרת לב ובדבקות נדירה.

מסייעים בדחיפות לאלמנה וליתומים >>

"הוא האיר פנים לכל אדם", אומרים בני הקהילה. "תפילתו הייתה מלאה בהשתפכות הנפש, והוא ידע לעורר את סביבתו לתורה וליראת שמים באופן מיוחד ומופלא". דמותו הקרינה עדינות פנימית ושמחה שקטה, שהפכה אותו לאבן יסוד בסביבתו הקרובה, הם מציינים.

בפטירתו הפתאומית נותרה אלמנתו, אשת חינוך מסורה המלמדת בסמינר בעיר. אלמנה וחמישה יתומים, 3 בחורי ישיבה השוקדים על לימודם בישיבות הקדושות, ו-2 בנות בבית הספר ובגנון.

אוספים זכויות ליום הדין - מסייעים ליתומים >>

המשפחה, שהסתפקה תמיד במועט ושמרה על חיי צניעות של משפחת אברך, ניצבת לפתע מול מציאות קשה מנשוא: לצד הכאב האינסופי של האובדן, נוסף גם המאבק היומיומי לקיום בכבוד. הכנסותיה הדלות של האם אינן יכולות לשאת את הנטל של משפחה יתומה.

בני הקהילה מספרים כי המנוח הקדיש את כל כוחו להעמדת בניו בתורה וביראת ה'. "כל חייו סבבו סביב הלימוד, סביב חינוך הילדים", אומרים ידידי המשפחה. "עכשיו כשהוא איננו, נותרה משפחה אצילית, אבל חסרת אמצעים, שזקוקה לתמיכה מכלל ישראל כדי להמשיך לעמוד על הרגליים".

מאות בני אדם פקדו את בית המשפחה במהלך ימי השבעה. מנחמים מכל רחבי הארץ הגיעו כדי לחזק את האלמנה ולנחם את היתומים, ובפיהם מילות השתאות על גודל השבר. יחד עם זאת, ידידיו של המנוח מבקשים להדגיש כי לצד החיבוק החם, יש צורך דחוף גם בתמיכה ממשית.

בימים אלה נפתחת קרן מיוחדת לטובת משפחת גראטש. התרומות נועדו להבטיח שהיתומים יוכלו להמשיך במסלול חינוכי יציב ולגדול כפי שחלם אביהם. מדובר במשימה שכולנו שותפים לה – להעמיד למשפחה הזו משענת איתנה במקום המשענת שנגדעה.

"עזרו לנו לעזור להם להחזיק את הבית", מבקשים ידידי המשפחה, "כדי שהילדים האלו יוכלו לגדול בכבוד, כפי שרצה אביהם".

לעזרה דחופה ליתומים הקליקו כאן>>>