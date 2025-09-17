קריאה חריגה ומטלטלת יוצאת מביתה של הרבנית קולדצקי תליט"א, בתו של מרן שר התורה רבינו הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל, אשר סמך את ידו עליה והעניק לה את הכח לברך את עם ישראל, לאחר הסתלקות אמה הצדקת הרבנית בת שבע קנייבסקי ע"ה.

מדובר בהצלת משפחת תלמיד חכם חשוב, שמצוקתה הגיעה כמעט לנקודת אל-חזור. "אם אבי מורי היה חי, הוא אהב אותו אהבת נפש, היה עושה כל מה שביכולתו להציל את המשפחה הזו", אמרה הרבנית בקול נרגש.

כאן תוכלו להצטרף ולזכות בכל הברכות >>

מדובר במשפחה מרובת ילדים – עשרה בנים כולם בני תורה, ובת אחת נכה קשה המתגוררת בבית ההורים ומצריכה השגחה צמודה יומם ולילה.

האב, אברך ירא שמים שידוע שנים רבות בדבקותו בתורה, נאלץ עם השנים לשאת חובות כבדים. ההתחייבויות הלכו ותפחו, הנושים החלו להכביד עליו, והדאגות השפיעו קשות על בריאותו. גם האם הצדקנית תשושה וסובלת מבעיות בריאות, וההוצאות עבור טיפולים ותרופות לשניהם אינן יודעות שובע.

על כל אלה נוסף העול הכלכלי הכבד הכרוך בטיפול בבת הנכה. ההשגחה 24 שעות ביממה, הציוד, התרופות והטיפולים המיוחדים – כל אלו מצריכים הוצאות של אלפי שקלים בחודש, סכומים שאין למשפחה שום אפשרות לעמוד בהם. התוצאה היא קריסה מוחלטת, נפשית וכלכלית גם יחד.

כאן זוכים לישועות - כנסו >>

במילים חזקות ונרגשות מתארת הרבנית קולדצקי תליט"א את גודל השעה:"הגיעה השעה – הגיעו מים עד נפש! מצווה ענקית ענקית לעזור להם בכל מה שאפשר. אם אבי מורי, מרן שר התורה, היה חי, הוא היה מתאמץ בכל דרך לעמוד לימינם. עלינו לעשות הכל להציל את המשפחה הזו".

לא מדובר בפנייה כללית אלא בקריאה נוקבת: להציל משפחה של תורה, לשאת בעול יחד איתם ולמנוע אסון. הציבור נקרא להתגייס, לתרום ביד רחבה, ולהיות שותף בהחזקת בית שכולו תורה ומסירות נפש.