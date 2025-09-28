זה מה שענה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל לאברך שחשש מגזל בערב יוה"כ

לא גנבנו, אבל מי יכול להעיד על עצמו שהוא נקי מכל נדנוד של גזל? מי יודע בוודאות שאף פעם לא שכח להחזיר חצי שקל או שתי ביצים לשכנים, ואף פעם לא השתמש בטעות בעט לא לו? כל מיני גזלים קטנים, על חלקם אנו יודעים ועל חלקם רק הקב"ה יודע.

חודש שלם אנו מתייגעים, עשרה ימים אנו מרכזים את כל הכוח כדי להינצל בדין ולהיכנס לחיים טובים ולשלום, המתח גואה ואנו זועקים ומתחננים ופתאום- שוד ושבר! הדרך חסומה. גזל מקטרג בראש.

צורכי רבים

יש לנו פתח. הקדוש ברוך הוא ברחמיו הכין לנו דרך מפלט מהגזלים השכוחים, ושתל בתוכנו את ועד הרבנים.

יהודי בא לפני שר התורה הגר"ח קניבסקי זצוק"ל טרוד ודאוג. בעבר גזל פעמים רבות וכעת אינו יודע למי צריך להשיב. הבעיה מציקה אותו ולא נותנת לו מנוח.

התשובה לא השתהתה לרגע. "כתוב: 'יעשה בהם צורכי רבים'. תן צדקה לועד הרבנים!"

חז"ל מגלים לנו שאם אנו חוששים לגזל ניתן צדקה לרבים וממילא ייהנה מכספנו גם אותו אדם שאנו חייבים לו. אבל איך נדע מהם צרכי רבים? איך נדע שכולם נהנים מהצדקה שנתנו?

הגר"ח קניבסקי זצוק"ל הכריע בפסק הלכה חד משמעי: צדקה לועד הרבנים היא ללא ספק 'צרכי רבים'. צדקה לועד הרבנים מגיעה לכל עם ישראל, שהרי מפעל חסד בסדר גודל עצום שכזה מזכה ומועיל לכלל ישראל בעצם קיומו.

