תוכנית 'דבר ראשון' היום (שני), בהגשתם של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום באולפן ד"ר יוחאי בן-גדליה מנהל הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי שהגיע לרגל יום השנה לטבח גיא ההריגה באבי יאר שבקייב - אוקראינה. שם היה אחד ממוקדי ההשמדה הגדולים ובו נרצחו מעל 33,771 ביום כיפור.

בנוסף דיברנו על תעשיית הסגולות, על צדקה אמיתית ועל תעשיית ישועות ולהיכן שווה יותר לתרום. בנוסף בכותרות היום: אנטישמית בעולם בחודש אוגוסט 2024 נרשמו 694 תקריות אנטישמיות חמורות ברחבי העולם, בעיקר בארה"ב, אירופה וקנדה, כולל 40 תקיפות פיזיות, עשרות ונדליזם נגד מוסדות יהודיים ואיומים. בהם השחתת מוזיאון יהודי באורגון (צלבי קרס), הצתת רכבים בסנט לואיס ("מוות לצה"ל"), תקיפת זוג יהודי בוונציה, השחתת בית קברות בבואנוס איירס, כריתת עץ זיכרון בפריז, ריסוס כתובות בסנטיאגו. באירוע נוסף בצרפת, חסיד חב"ד הותקף אלים בדרך מהמקווה. על פי הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית, 2024 היא שנת שיא: עלייה של 340% מאז 2022 ו-100% מאז 2023, עם דגש על תקריות אלימות.

עוד דיברנו על הקצין החרדי שנפגע, על הקורה בגבול מצרים, על העגורים באגמון החולה ועל מקלט לחמורים שאתם חייבים להכיר.