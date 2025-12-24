גשרי ענק ממולכדים ( צילום: ב"מ )

במשך שלושה עשורים, נורווגיה לא בנתה רק גשרים מבטון ופלדה – היא בנתה אשליה. מיליארדי קרונות הושקעו בחיבור הפיזי והפוליטי לצד הרוסי, מתוך אמונה שסחר חופשי וגשרים מודרניים יצליחו לרסן את הדב מהמזרח.

אבל ב-2025, כשעשן הקרבות מאוקראינה נישא עד לחוג הארקטי, באוסלו התעוררו למציאות חדשה ומצמררת: הגשרים שנבנו כסמל לידידות, הפכו למסלול המהיר ביותר לפלישה. כעת, הממשלה הנורווגית כבר לא גוזרת סרטים – היא מניחה מטעני נפץ.

מלכוד גשרים | המחשה ( צילום: ב"מ )

בשנת 2017, על גשר בוקפיורד המרשים, נשמעו קולות של חגיגה. שרים מנורווגיה ומרוסיה גזרו את הסרט והכריזו על עידן חדש של שיתוף פעולה, מסחר וידידות. 880 מיליון קרונות הושקעו בכביש חוצה גבולות שהיה אמור להיות ה"אוטוסטרדה של השלום". היום, דצמבר 2025, החגיגות הוחלפו בתוכניות חבלה ומטעני נפץ.

החלום ושברו: הסמל שהפך למטרה

נורווגיה, שהימרה על פיתוח דמוקרטי ברוסיה, מבינה כעת שהמהלך נכשל. כפי שדווח בכלי תקשורת מובילים בעולם באמצע דצמבר, הממשלה באוסלו גיבשה תוכנית חירום מבצעית: "צעדים משבשי תקשורת". המשמעות האמיתית מאחורי המונח המכובס היא הכנת הגשרים והתשתיות לפיצוץ מיידי במקרה של מתקפה צבאית רוסית.

לקחי אוקראינה: לעצור את השריון הרוסי

ההחלטה הנורווגית אינה מקרית. באוסלו ניתחו היטב את המלחמה באוקראינה, שם נבלמו שוב ושוב טורי השריון הרוסיים בזכות הריסה מתוזמנת של גשרים על ידי כוחות מקומיים. בנורווגיה לא מתכוונים לחכות לרגע האחרון – הצבא הנורווגי כבר החל בתרגול פגיעה בתשתיות אסטרטגיות, כמו גשר סטרומן הקריטי המחבר את עיירת הגבול לשאר המדינה.

רוחות של מלחמה קרה: מטענים תחת היסודות

נציג סוכנות ההגנה הנורווגית אישר כי "מתקנים שהצבא רוצה להשמיד בזמן מלחמה חייבים להיות מוכנים כבר בזמן שלום". במהלך המלחמה הקרה, כל גשר חדש בנורווגיה נבנה עם תאים ייעודיים למטעני נפץ. המנהג הזה, שנראה היה שנעלם מהעולם, חוזר כעת ובגדול.

המתח הגיע לשיא כאשר מלחים רוסים נתפסו לאחרונה בנמל קירקנס בעת שניסו להתקרב בסירות קטנות ליסודות הגשרים המדוברים. האם מדובר בריגול לקראת הפלישה? המשטרה הנורווגית לא לוקחת סיכונים והטילה קנסות כבדים.

השורה התחתונה

הגשרים שהיו אמורים לסמל את חיבורה של רוסיה לאירופה, הפכו לנקודות התורפה של המערב. נורווגיה כבר לא בונה על דמוקרטיה במוסקבה – היא בונה על חומר נפץ.

קרדיט: הפרטים בכתבה על בסיס פרסומים שהופיעו בקבוצות ה-LinkedIn בניהולו של אברהם (אבי) אילון, M.Occ.H, הנחשב למומחה בתחום התעשיות הביטחוניות. המידע מבוסס על דיווח מקצועי של אילון.