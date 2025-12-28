אוניברסיטת ג’ורג’טאון שבארצות הברית ניתקה את קשריה עם פרנצ’סקה אלבנזה, המדווחת המיוחדת של האו״ם על "מצב השטחים הפלסטיניים הכבושים", בעקבות אמירות אנטישמיות שיוחסו אליה בעבר.

אלבנזה הופיעה בעבר ברשימת העמיתים של מכון האוניברסיטה לחקר הגירה בינלאומית, אך כעת נמחק כל המידע והביוגרפיה שלה מאתר האוניברסיטה.

אלבנזה הואשמה בין השאר בהשמעת הצהרות שמצדיקות את טבח השבעה באוקטובר. על מנהיג חמאס יחיא סינוואר היא טענה כי "צה"ל הרגו אותו בצורה לא אנושית". בעבר אף התבטאה כי "שדולה יהודית שולטת בארצות הברית", אמירה שהתנצלה עליה מאוחר יותר.

ביולי האחרון הטילה עליה ממשלת ארצות הברית סנקציות, לאחר שתוארה על ידי מזכיר המדינה מרקו רוביו כמי שמנהלת קמפיין פוליטי וכלכלי נגד ארה״ב וישראל, כולל ניסיון להשתמש במערכת המשפט נגד בכירים וחברות בישראל.

בהודעת משרד החוץ נכתב כי אלבנזה "הפיצה אנטישמיות גלויה, הביעה תמיכה בטרור וזלזול כלפי ארצות הברית, ישראל והמערב".

ניתוק הקשרים הגיע לאחר דיווח של ארגון UN Watch, שטען לקשרים בעייתיים של אוניברסיטת ג’ורג’טאון עם קטאר. לפי דו״ח של המכון לחקר אנטישמיות עולמית, האוניברסיטה קיבלה מאז 2005 סכום של כמיליארד דולר מקטאר, והמרכזים של האוניברסיטה ממעיטים באיום של האיסלאם הקיצוני.

הילל נוייר, מנכ״ל UN Watch, בירך על החלטת האוניברסיטה בפוסט שפרסם ברשת X, וציין כי הגיע הזמן לסלק את כל תומכי הטרור מהאוניברסיטאות. נוייר הדגיש כי החלטה זו שולחת מסר חשוב גם למוסדות אקדמיים וגם לאו״ם, לפיו תפקידי סמכות בארגונים בינלאומיים אינם מעניקים חיסיון מפני אחריות, ואוניברסיטאות אינן צריכות לשמש כמקלט לאנשים שמקדמים שנאה.